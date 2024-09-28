В Херсонской области заявили об оттеснении ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра

Фото: сайт Кремля
Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что ВСУ оттеснили с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра. Об этом информирует РИА Новости.
Сальдо отметил, что на Херсонском направлении противник несколько снизил активность, однако мелкие группы ВСУ продолжают действовать в дельте и высадки с лодок на острова не прекращаются. По словам главы региона, вероятность провокаций на косах и берегах реки ниже, но в настоящее время полностью исключить их появление невозможно.
Сальдо заключил, что солдаты ВС РФ на данной территории находятся в постоянной боевой готовности.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
МАГАТЭ может получить доказательства обстрелов ЗАЭС Украиной
Продвижение ВС РФ в Курской области, бои в Угледаре: последние новости СВО
В Госдуме оценили возможность применения ядерного оружия при разрешении на удары вглубь РФ
Сальдо заключил, что солдаты ВС РФ на данной территории находятся в постоянной боевой готовности.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
МАГАТЭ может получить доказательства обстрелов ЗАЭС Украиной
Продвижение ВС РФ в Курской области, бои в Угледаре: последние новости СВО
В Госдуме оценили возможность применения ядерного оружия при разрешении на удары вглубь РФ
Екатерина Коршунова