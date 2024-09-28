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В Херсонской области заявили об оттеснении ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра

Сальдо: ВС РФ полностью выбили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра
28 сентября 2024, 09:38
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что ВСУ оттеснили с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра. Об этом информирует РИА Новости.
Сальдо отметил, что на Херсонском направлении противник несколько снизил активность, однако мелкие группы ВСУ продолжают действовать в дельте и высадки с лодок на острова не прекращаются. По словам главы региона, вероятность провокаций на косах и берегах реки ниже, но в настоящее время полностью исключить их появление невозможно.

Сальдо заключил, что солдаты ВС РФ на данной территории находятся в постоянной боевой готовности.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#реки
#военные
#всу
#вс рф
#херсонская область
ВС РФ «Искандером» уничтожили склады боеприпасов ВСУ на территории «Южмаша»
28 сентября 2024, 10:15

Фото: iStock/zim286

Российские военные с помощью «Искандера» уничтожили склады боеприпасов ВСУ на территории «Южмаша» в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
В результате атаки было ликвидировано три склада с боеприпасами для ОТРК «Гром», РСЗО «Ольха» и дронов различных модификаций.После удара произошел взрыв и объемный пожар, заключили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#вс рф
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МАГАТЭ может получить доказательства обстрелов ЗАЭС Украиной
Постпред Ульянов: Гросси, возможно, получит доказательства атак ВСУ на ЗАЭС
28 сентября 2024, 09:23

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в будущем, возможно, получит доказательства атак на Запорожскую АЭС со стороны ВСУ в результате их безрассудных действий. Об этом в беседе с РИА Новости заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он отметил, что в настоящее время отсутствуют доказательства причастности Киева к обстрелам атомных энергетических объектов, которые глава МАГАТЭ смог бы предъявить международному сообществу. По словам Ульянова, сложность заключается в том, что атаки на ЗАЭС осуществляются с помощью беспилотников.

По этой причине, как отметил постпред, глава МАГАТЭ, приезжая на объект, не может подтвердить, что ВСУ стоят за обстрелами.

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Продвижение ВС РФ в Курской области, бои в Угледаре: последние новости СВО
28 сентября 2024, 09:19

Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский

Российская Армия продвинулась на километр в Курской области, в Угледаре продолжаются бои в городской застройке.
Последние новости с основных направлений спецоперации и обстановку из Курской области по состоянию на 28 сентября приводит редакция «Радио 1».

Курская область

Отряд «Каштана» спецназа «Ахмат» продвинулся на один километр в Курской области и захватил район Нижний Паровой, сообщил командир Апти Алаудинов.

«Очень хорошо отработал отряд "Каштан". Он на участке Нижний Паровой у нас оттуда продвинулся в лесу почти на один километр», — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Телеграм-канале.

Алаудинов рассказал о продвижении на километр в Курской области
Алаудинов рассказал о продвижении на километр в Курской области

Как сообщает Телеграм-канал «Рыбарь», в Кореневском районе ВС РФ отразили накаты украинских военных в направлении Любимовки, а в районе Николаево-Дарьино и на окраине Дарьино продолжаются ожесточенные бои.

Также в результате военных действий в Курской области был уничтожен Глушковский краеведческий музей, сообщил изданию РБК исполняющий обязанности министра культуры области Роберт Григорьян.

Покровское направление

Ведутся ожесточенные бои около Цукурино. Освобождение населенного пункта является основной целью для ВС РФ на данный момент, пишет военкор Евгений Лисицын в Телеграм-канале. 27 сентября штурмовики выбили ВСУ из крупного опорника восточнее села и усиливают натиск, при этом снизив активность атак на Селидово и Горняк. Кроме того, после освобождения Красного Яра на северном фланге российские штурмовые группы вошли на восточные окраины Николаевки.

Торецкое направление

На Торецком направлении бои идут к северу от Новгородского и в районе Дружбы, где российские штурмовые группы вошли на территорию поселка Крымское.

ЧасовЯрское направление

С севера и юга от Часов Яра российские войска закрепились, перейдя линию водоканала Северский Донец — Донбасс. Начато продвижение. В западной части Калиновки имеются успехи, ближе к югу ВСУ считает серой зоной глубиной до двух километров у урочища Кринички, сообщают «Два майора».

Пленный солдат ВСУ рассказал о переданных патронах неподходящего калибра
Пленный солдат ВСУ рассказал о переданных патронах неподходящего калибра

Купянское направление

ВС РФ продолжаю выдавливать ВСУ к реке Оскол. За вчерашний день взяли несколько опорных пунктов к западу от Песчаного. На этом направлении армия РФ каждый день продвигается, «хоть и медленно, но верно», отмечает Лисицын.

Угледарское направление

В Угледаре идут бои в городской застройке, ВС России взяли под контроль местную автостанцию и прилегающие к ней многоэтажные дома. Вместе с этим продолжается движение и по флангам. С запада Армия РФ наступает в направлении Новоукраинки, а с востока пытается перерезать дорогу на Богоявленку. Этот путь — единственный путь снабжения для 72-й бригады украинских войск, которая может оказаться в полном окружении.

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#движение
#армия
#контроль
#дома
#донбасс
#всу
#вс рф
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В Госдуме оценили возможность применения ядерного оружия при разрешении на удары вглубь РФ
Картаполов назвал удары вглубь России поводом для применения ядерного оружия
28 сентября 2024, 07:21

Фото: iStock/Gerasimov174

Снятие ограничений для Украины на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами может стать основанием для применения ядерного оружия. Об этом заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости.
Картаполов подчеркнул, что «принимать решение будет верховный главнокомандующий». По его словам, однозначных заявлений делать нельзя, как и что-то исключать.

Глава думского комитета по обороне добавил, что западные экс-партнеры РФ сейчас находятся в напряженном состоянии, поскольку «это серьезный аргумент».

Напомним, 25 сентября текущего года глава российского государства Владимир Путин предложил внести изменения в определения условий применения ядерного оружия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#радио 1
#изменения
#владимир путин
#рф
#ядерное оружие
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Возивший хлеб курским селянам экс-полицейский погиб, закрыв жену от дрона
Жительница курского села: привозивший хлеб экс-полицейский погиб, прикрыв жену
28 сентября 2024, 07:09

Фото: iStock/NiseriN

В Курской области мужчина по имени Александр погиб, закрыв собой жену от атаки украинского БПЛА. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала жительница села Большое Солдатское Галина Сидорова.
Женщина сообщила, что Александр приходил к оставшимся в селе жителям и привозил им все необходимое, включая хлеб. По ее словам, в этот раз мужчина «поехал не той дорогой, как обычно, а решил сократить путь через улицу Горянку». В этот момент упал вражеский дрон, добавила Галина.

Уточняется, что мужчина закрыл собой супругу. В настоящее время она находится в Москве в тяжелом состоянии. Сидорова пояснила, что в период украинской атаки Александр ехал за новой партией помощи.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#курская область
#дрон
#вс рф
#всу
#спецоперация
#хлеб
#глаза
#мужчина
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Обученные НАТО танкисты ВСУ не дождались Leopard
Пленный Кузько: обученные НАТО танкисты ВСУ в тыле месяцами ждут Leopard
28 сентября 2024, 06:26

Фото: iStock/Michele Ursi

Экипажи Вооруженных сил Украины (ВСУ), обученные управлять танками НАТО, на южнодонецком направлении уже несколько месяцев ждут поставки техники. Взятый в плен механик-водитель ВСУ Владимир Кузько рассказал об этом РИА Новости.
По его словам, никто из бойцов не проходил обучение на западной технике. Кузько рассказал, что некоторые из его знакомых пошли учиться водить Leopard, завершили обучение, но не приступили к управлению.

Ранее уже высказывались опасения по поводу количества западной техники, уничтоженной российскими войсками в Украине, а европейское издание Frankfurter Rundschau отмечало, что потери техники ВСУ растут. Согласно данным, приведенным изданием, ВСУ потеряли 935 танков и 6 613 боевых машин. Среди потерь – танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Marder.

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#танки
#техника
#всу
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Пленный солдат ВСУ рассказал о переданных патронах неподходящего калибра
Пленный Маласчук: пехоте ВСУ перед боем передали патроны неподходящего калибра
28 сентября 2024, 06:02

Фото: iStock/Artfully79

Пехотинцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед отправкой в бой получали боеприпасы не того калибра. Об этом в интервью РИА Новости заявил военнопленный из 41-й механизированной бригады Ярослав Маласчук.
«Сказали, что мы меняем 95-ую бригаду и сидите, это не окоп, это яма, и сидите в яме наблюдайте. Простая яма, куча патронов не к нашему оружию – это точно было», – рассказал Маласчук.

По его словам, он взял с собой автомат АК-74. В то же время солдаты, уже находившиеся в этом районе, поняли, что им выдали патроны к пулемету более крупного калибра.

Ранее пленный солдат ВСУ Василь Козуб призвал своих соотечественников покинуть республику в связи с ухудшением ситуации в стране. По словам бойца, его мобилизовали на улице сотрудники ТЦК (аналог военкомата). Командование пообещало отправить его в зону боевых действий и скорую ротацию, но этого не произошло.

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#всу
#украина
#оружие
#военные
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Стало известно об ослаблении ВСУ
Губернатор Херсонской области Сальдо: ВСУ на херсонском направлении ослабли
28 сентября 2024, 04:14

Фото: сайт Кремля

Губернатор Херсонской области Владимир сАЛЬДО сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на херсонском направлении ослабевают, а часть их подразделений отвлечена на Донбасс и Курскую область.
«Сейчас противник ослаблен, часть его сил отвлечена на боевые действия на Донбассе и в Курской области», — заявил глава российского региона.

По словам Сальдо, физическая активность ВСУ в Херсонской области несколько снизилась. Кроме того, нет заметной подготовки к переправе более или менее крупных подразделений на левый берег, как это было во время провокаций в Крыниках», добавил губернатор.

В сентябре 2022 года Украина обвинила Сальдо в государственной измене за участие в референдуме о присоединении Херсонской области к России. Обвинения также были предъявлены главе ДНР Денису Пушилину, главе Запорожской области Евгению Барицкому, председателю Народного совета ДНР Владимиру Бидевке и неназванному члену республиканской избирательной комиссии.

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#владимир сальдо
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#всу
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#запорожская область
#днр
#евгений балицкий
#денис пушилин
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Политолог заявил о неполучении бригадами ВСУ помощи на протяжении двух лет
Политолог Бортник: часть украинских бригад не получает оружие больше двух лет
28 сентября 2024, 01:58

Фото: istock/Wachira Wacharapathom

Некоторые бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получали оружие более двух лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Украинского института политики Руслана Бортника.
«У Украины есть 14 невооруженных бригад, одна из них находится в таком состоянии с момента формирования в 2022 году», – заявил специалист.

По словам эксперта, линия фронта может переместиться в Днепропетровскую область уже в декабре, если правительство США не окажет президенту Украины Владимиру Зеленскому поддержку, необходимую для продолжения конфликта в Киеве.

«Чтобы этого не случилось, ВСУ нужно не только разрешение на использование дальнобойных ракет, но и новые поставки оружия», – резюмировал эксперт.

Ранее Бортник отметил, что ошибка Зеленского стоила ему поддержки с обеих сторон.

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#россия
#украина
#владимир зеленский
#всу
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