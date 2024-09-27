Фото: сайт Кремля
Киевский режим в своём варварском отношении к жителям Херсонской области заходит даже дальше, чем ему советуют его западные кураторы. Об этом заявил глава российского региона Владимир Сальдо.
В разговоре с РИА Новости губернатор подчеркнул, что киевский режим делает всё возможное для того, чтобы не давать людям жить спокойно, в очередной раз демонстрируя свою бесчеловечную террористическую сущность. По словам Сальдо, власти Киева в этом смысле делают даже больше, чем им говорят и советуют западные кураторы.
В качестве примера губернатор привёл недавний террористический акт, совершённый украинскими военными в городе Алёшки. ВСУ целенаправленно выслеживали главного врача местной больницы Владимира Харлана, охотились за ним. Затем они сбросили боеприпас с дрона рядом с его домом. В результате погибла жена доктора.
Сальдо с возмущением констатировал, что только настоящие подонки могут стараться убить врача, который лечит и спасает жизни. Впрочем, Киев уже давно доказал, что ему чуждо всё по-настоящему человеческое, заключил глава Херсонской области.
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В качестве примера губернатор привёл недавний террористический акт, совершённый украинскими военными в городе Алёшки. ВСУ целенаправленно выслеживали главного врача местной больницы Владимира Харлана, охотились за ним. Затем они сбросили боеприпас с дрона рядом с его домом. В результате погибла жена доктора.
Сальдо с возмущением констатировал, что только настоящие подонки могут стараться убить врача, который лечит и спасает жизни. Впрочем, Киев уже давно доказал, что ему чуждо всё по-настоящему человеческое, заключил глава Херсонской области.
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Александр Бойцов