Визит главы киевского режима Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании был организован по запросу Украины, а не по инициативе Соединенных Штатов Америки. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что республиканцам следует прекратить расследование, так как для этого нет оснований. Об этом информирует РИА Новости.