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Губернатор Херсонской области Владимир сАЛЬДО сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на херсонском направлении ослабевают, а часть их подразделений отвлечена на Донбасс и Курскую область.
«Сейчас противник ослаблен, часть его сил отвлечена на боевые действия на Донбассе и в Курской области», — заявил глава российского региона.
По словам Сальдо, физическая активность ВСУ в Херсонской области несколько снизилась. Кроме того, нет заметной подготовки к переправе более или менее крупных подразделений на левый берег, как это было во время провокаций в Крыниках», добавил губернатор.
В сентябре 2022 года Украина обвинила Сальдо в государственной измене за участие в референдуме о присоединении Херсонской области к России. Обвинения также были предъявлены главе ДНР Денису Пушилину, главе Запорожской области Евгению Барицкому, председателю Народного совета ДНР Владимиру Бидевке и неназванному члену республиканской избирательной комиссии.
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Александр Климов