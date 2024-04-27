Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужнный «подозрительно» исчез из общественной жизни в последние недели, сообщил индийский телеканал WION.
По данным телеканала, в последние недели Заружного никто не видел, хотя он должен был быть назначен послом в Великобритании. По слухам, предполагается, что бывший главнокомандующий ВСУ был убит вместе с несколькими другими высокопоставленными украинскими чиновниками.
В феврале Валерий Залужный был вынужден уйти в отставку.
В марте было объявлено, что Залужный будет назначен послом в Великобритании. В то же время, по данным Washington Post, в начале февраля сообщалось, что бывшему главнокомандующему ВСУ было сделано предложение занять эту должность, но впоследствии Залужный отказался от него. По словам президента Украины Владимира Зеленского, бывший командующий сам хотел стать дипломатом.
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В феврале Валерий Залужный был вынужден уйти в отставку.
В марте было объявлено, что Залужный будет назначен послом в Великобритании. В то же время, по данным Washington Post, в начале февраля сообщалось, что бывшему главнокомандующему ВСУ было сделано предложение занять эту должность, но впоследствии Залужный отказался от него. По словам президента Украины Владимира Зеленского, бывший командующий сам хотел стать дипломатом.
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Александр Климов