Лондон ввел санкции против двух российских нефтяных компаний

15 октября 2025, 14:57

Лондон ввел санкции против компаний «Лукойл» и «Роснефть»

Фото: istockphoto/nevenmn

Великобритания ввела санкции в отношении российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть». Об этом говорится в документе на сайте британского правительства.