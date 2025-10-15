Достижения.рф

Лондон ввел санкции против двух российских нефтяных компаний

Лондон ввел санкции против компаний «Лукойл» и «Роснефть»
Фото: istockphoto/nevenmn

Великобритания ввела санкции в отношении российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть». Об этом говорится в документе на сайте британского правительства.



Под ограничения также попали Национальная система платёжных карт РФ, 51 судно, связанное с Россией, а также банки: Трансстройбанк, Примсоцбанк и ББР Банк.

Ранее сообщалось, что в 2024–2025 годах Великобритания выделила около £756 тыс. (приблизительно $1 млн или более 85 млн рублей) на исследование эффективности собственных санкций против России.

В сентябре британский пакет ограничений расширили и затронули компании, зарегистрированные в Гонконге, Таиланде, Индии и Турции:

• Jin Tang Technology, Shenzhen Blue Hat International, Scorpion's Holding Group (Китай);

• Phaeton Group, Soguzo, Tecgr (Таиланд);

• Hayers Infotech (Индия);

• Mastel Makina (Турция);

Перед этим стало известно, что Россия сохраняет лидерство в добыче алмазов несмотря на санкции G7.

Никита Кротов

