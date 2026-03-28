В Индии предположили, кто мог сообщить МОССАДу координаты Хаменеи
Бывший руководитель индийской разведки Амарджит Сингх Доулат заявил, что ЦРУ могло передать израильскому Моссаду координаты местонахождения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также способы его ликвидации.
С таким предположением он выступил в эфире программы на RT, которую ведет экс-глава МИД Индии Салман Хуршид. По словам Доулата, иранская сторона, в свою очередь, рассматривала сценарий с устранением своего руководителя. Он отметил, что Хаменеи заблаговременно подготовил список преемников, которые могли бы занять ключевые посты в государстве.
Аятолла Али Хаменеи погиб утром 28 февраля в результате авиаудара по своей резиденции в Тегеране. Сообщалось, что удар нанесли на фоне начала масштабных военных действий США и Израиля против Ирана. Вместе с политиком, по данным источников, погибли члены его семьи.
Новым верховным лидером Ирана избрали сына погибшего — Моджтаба Хаменеи.
