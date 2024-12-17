В Индии приостановили тендер на строительство подлодок за $6 млрд

Фото: iStock/Sagittarius Pro
Индия приняла решение приостановить международный тендер на строительство шести подводных лодок для ВМС страны на собственных верфях. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Уточняется, что стоимость контракта превышала шесть миллиардов долларов. Объявление победителя тендера было перенесено на неопределенный срок из-за жалоб индийских подрядчиков на то, что компании из Германии и Испании не выполняют условия по передаче технологий для строительства субмарин.
Срыв этой «исторической сделки» стал значительным ударом для правительства Индии, которое стремится получать современное вооружение в рамках программы Make in India. Согласно информации агентства, неудача иностранных компаний может способствовать активизации российского сотрудничества с Индией в области модернизации военно-морского флота.
Читайте также:
Индия намерена продолжить тесные контакты с РФ, несмотря на внешнее давление
МИД Индии призывает Россию к ускорению торговых переговоров
Индийский премьер Моди рассказал Шольцу о впечатлениях от встречи с Путиным
Екатерина Коршунова