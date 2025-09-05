Захарова ответила еврокомиссару на его слова о российских энергоресурсах

05 сентября 2025, 19:19

Захарова высмеяла слова еврокомиссара Йоргенсена о российских энергоресурсах

Фото: istockphoto/Mordolff

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление датского еврокомиссара по энергетике и жилищному строительству Дана Йоргенсена о полном отказе от российских энергоресурсов, разместив соответствующий пост в Telegram-канале.





Ранее Йоргенсен пообещал добиваться соглашения о постоянном отказе от поставок из России в ходе председательства Дании в ЕС и сказал, что Европейская комиссия намерена добиться, чтобы в состав сообщества не попала «ни одна молекула» российских углеводородов. В ответ Захарова иронично заметила:





«Птиц перелетных будут отстреливать на границе? Они ведь могут не сдержаться, пролетая над Брюсселем», — написала российский дипломат.