Захарова ответила еврокомиссару на его слова о российских энергоресурсах
Захарова высмеяла слова еврокомиссара Йоргенсена о российских энергоресурсах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление датского еврокомиссара по энергетике и жилищному строительству Дана Йоргенсена о полном отказе от российских энергоресурсов, разместив соответствующий пост в Telegram-канале.
Ранее Йоргенсен пообещал добиваться соглашения о постоянном отказе от поставок из России в ходе председательства Дании в ЕС и сказал, что Европейская комиссия намерена добиться, чтобы в состав сообщества не попала «ни одна молекула» российских углеводородов. В ответ Захарова иронично заметила:
«Птиц перелетных будут отстреливать на границе? Они ведь могут не сдержаться, пролетая над Брюсселем», — написала российский дипломат.
Кроме того, 19 июня представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен признала, что в Европе нет технической возможности отличить российский газ от топлива из других регионов, поэтому ЕК будет искать иные способы запрета ввоза российского топлива.