В Иране допускают блокаду Средиземного моря из-за действий США в Газе

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Действия США и их союзников в Газе способны вызвать блокаду Средиземного моря.
Об этом сообщил замглавнокомандующего Корпусом стражей исламской революции. бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди, пишет агентство Tasnim.
По его мнению, для США явились кошмаром Персидский залив и Ормузский пролив, а сегодня Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море поймали их в капкан.
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«При продолжении преступлений США и их союзникам приходится ждать зарождения новых сил сопротивления и закрытия к себе остальных дорог и путей», — сказал Мохаммад Реза Нагди.
«С продолжением этих преступлений им вскоре придется ждать закрытия Средиземного моря. Море, Гибралтарский пролив и другие водные пути должны дождаться бури», —считает генерал Мохаммад Реза Нагди.Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа, об этом сообщает «РИА Новости». По информации СМИ, СБ ООН не принял поправку к резолюции по сектору Газа, призывающую к немедленному прекращению огня из-за позиции Соединённых Штатов.
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Мария Фирсова