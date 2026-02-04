Достижения.рф

Песков: приоритетом для России остается сотрудничество с Китаем

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Развитие отношений с Китаем остаётся приоритетом российской внешней политики. Об этом заявил пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят переговоры в формате видеоконференции. Песков подчеркнул, что стратегическое партнёрство развивается планомерно, широкоформатно, продуктивно и успешно. По его словам, с обеих сторон сохраняется политическая воля к продолжению сотрудничества.

Ранее стало известно о начале переговоров между делегациями из России и Украины в Абу-Даби. Встречи проходят в нескольких форматах.

Иван Мусатов

