Bloomberg: США подготовили новые антироссийские санкции
США подготовили новые санкции против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
В публикации отмечается, что хотя меры уже разработаны, дата их введения не определена и официальных сигналов о скором применении санкций нет.
Ранее стало известно, что страны Европейского союза намерены использовать активы США в ответ на пошлины американского президента Дональда Трампа. Сейчас общий их объем оценивается в 10 триллионов долларов. Среди них около 40% государственных долговых обязательств Соединенных Штатов.