Bloomberg: США подготовили новые антироссийские санкции

04 февраля 2026, 12:57

Фото: iStock/designer491

США подготовили новые санкции против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.





В публикации отмечается, что хотя меры уже разработаны, дата их введения не определена и официальных сигналов о скором применении санкций нет.





