В Иране опровергли слухи о гибели экс-президента Ирана Раиси из-за детонации пейджера

Фото: сайт Кремля
Сообщения о том, что бывший президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате взрыва пейджера являются ложными. Их цель – подорвать доверие иранского населения к военным и государственным органам страны, пишет местное агентство Tasnim.
Отмечается, что эти фейковые новости являются дискредитацией государственных институтов, отчётов о расследовании Генштаба ВС Ирана о крушении вертолёта Раиси, а также попыткой внушить иранским жителям страх и чувство безнадёжности.
Напомним, что вертолёт, в котором летел Раиси, потерпел крушение 19 мая этого года. На следующий день вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель главы государства и его делегации.
Сообщения о том, что причиной его смерти могла стать детонация пейджера распространились в сети после массовых взрывов этих устройств в Ливане 17 сентября.
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Напомним, что вертолёт, в котором летел Раиси, потерпел крушение 19 мая этого года. На следующий день вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель главы государства и его делегации.
Сообщения о том, что причиной его смерти могла стать детонация пейджера распространились в сети после массовых взрывов этих устройств в Ливане 17 сентября.
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Анастасия Чинкова