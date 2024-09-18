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Один человек погиб и более 100 ранены после массовых взрывов раций в Ливане

18 сентября 2024, 18:48
Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

В Ливане началась новая волна взрывов беспроводных устройств связи, на сей раз раций. На данный момент известно об одном погибшем и более сотни раненых.
Начало было положено взрывом во время похорон сына Али Аммана, депутата парламента Ливана от «Хезболлы», сообщает телеканал «Аль-Джадид». Он погиб вчера во время аналогичного взрыва пейджера.

Уточняется, что по всей стране сдетонировали около 500 раций, принадлежащих членам «Хезболлы».Ранения получили люди в Бейруте, Бекаа, Набатии и на юге Ливана. Более 30 машин скорой помощи ливанского Красного Креста участвуют в оказании помощи и эвакуации пострадавших при взрыве устройств.



Местные жители также сообщают о взрывах в магазинах сотовой связи и бытовой техники в домах. В некоторых зданиях еачались пожары.

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#взрывы
IT-эксперт Мясоедов выдвинул новую версию IT-эксперт взрыва пейджеров в Ливане
IT-эксперт Мясоедов: Пейджеры могли взорваться от перегрева батареи
18 сентября 2024, 19:22

Фото: iStock/Isaac Lee

IT-эксперт Павел Мясоедов допустил, что причиной взрыва пейджеров в Ливане мог стать перегрев батареи техники.
«Возможны два сценария. Первый — рядом с воспламеняющимся или взрывающимся материалом находился какой-то взрывчатый элемент или химическое вещество, которое проводило к детонации. Второй сценарий — кроме взрывчатки они туда ничего не клали, и просто нагревание батарейки выступило катализатором», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Мясоедов.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате новой волны взрывов коммуникационных устройств в Ливане возросло до девяти человек, а ранения в результате происшествия получили более 300 человек по всей стране.

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Число жертв новой волны взрывов устройств связи в Ливане выросло до девяти
18 сентября 2024, 19:07

Фото: istockphoto/zhudifeng

Количество погибших в результате новой волны взрывов коммуникационных устройств в Ливане возросло до девяти человек. Ранения получили более 300 человек по всей стране.
Такие цифры приводит ливанское министерство здравоохранения, и они явно не окончательные. Если накануне взрывались пейджеры, то теперь детонируют другие беспроводные устройства: ноутбуки, рации, мобильные телефоны, автомагнитолы. Местные жители сообщают о взрывах в магазинах сотовой связи, а также о детонации бытовой техники в домах. В некоторых зданиях начались пожары.

Начало было положено взрывом во время похорон сына Али Аммана, депутата парламента Ливана от «Хезболлы». Он погиб вчера во время аналогичного взрыва пейджера. Власти Ливана призывают к немедленному созыву Совета Безопасности ООН в связи со сложившейся ситуацией.

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#взрывы
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В Ливане начала взрываться бытовая техника
Кухонные приборы и солнечные батареи начали взрываться в Ливане
18 сентября 2024, 18:10

Фото: iStock/Kileman

В Ливане начали взрываться солнечные батареи и кухонные приборы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Канал также представил видеозапись, на которой запечатлён взрыв в одном из кафе в Бейруте. На кадрах видна детонация электротехники, после которой вспыхнул пожар.

Ранее появилась информация, что после пейджеров в стране начали взрываться иные средства связи и прочие устройства. Так, сообщалось о детонации раций, мобильных телефонов и автомобильных магнитол.

Накануне сообщалось, что в Ливане практически одновременно сдетонировали сотни пейджеров, которыми пользовались члены шиитского движения «Хезболлах». В результате этого погибли 12 человек, около трёх тысяч получили ранения. Специалисты заявляют, что на устройства заранее было установлена взрывчатка.

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#взрыв
#техника
#ливан
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#взрывчатка
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СК возбудил дело против начальника автобронетанковой службы ЦВО Путилова
18 сентября 2024, 17:58

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майора Дениса Путилова. Об этом пресс-служба СК РФ сообщила РИА Новости.
Отмечается, что военного задержали. По этой статье ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

По данным следствия, Минобороны России в 2023 году в рамках исполнения гособоронзаказа заключило несколько контрактов по ремонту и техническому обслуживанию военной автотехники с индивидуальным предпринимателем Чудиновым. Стоимость соглашений превысила 140 миллионов рублей. Исполнением контрактов занимался Путилов. От представителя ИП он получил взятку в размере 10 миллионов рублей для ослабления контроля, получения привилегий и преференций при исполнении этого заказа.

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Экс-адвоката Эльмана Пашаева отправили в изолятор на два месяца
Суд арестовал экс-адвоката Пашаева по делу о мошенничестве с Блиновскими
18 сентября 2024, 17:18

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Московский гарнизонный военный суд арестовал бывшего адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве. Фигуранта подозревают в получении более 45 млн рублей от супруга Елены Блиновской Алексея. По версии следствия, деньги защитник взял за освобождение супругов.
«В отношении Пашаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщает INTERFAX со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее сообщалось, что Пашаев обещал мужу «королевы марафонов» Алексею Блиновскому освободить супругу из СИЗО и добиться прекращения уголовного дела.

Бывший юрист познакомился с Блиновским на СВО, куда Пашаев отправился после потери адвокатского статуса. Сейчас следствие вменяет Эльману Пашаеву мошенничество в особо крупном размере.

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#уголовное дело
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Из горящей многоэтажки в Луховицах спасали пятерых детей
18 сентября 2024, 16:54

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пятерых детей спасли работники Мособлпожспаса в ходе тушения пожара в девятиэтажном доме в Луховицах, сообщает пресс-служба ведомства.
«О пожаре в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы. Они рассказали, что из окон квартиры на четвёртом этаже валит дым и раздаются крики детей», — говорится в сообщении.
Пожарные оперативно прибыли на место, поднялись на автолестнице на четвёртый этаж и эвакуировали из горящей квартиры двух трёхлетних мальчиков, девятилетнего мальчика и одиннадцатилетнюю девочку. Кроме того, из охваченного огнём и дымом дома спасатели вывели восьмилетнего мальчика — для этого пришлось вскрыть дверь квартиры, в которой он находился.

В помощи врачей никто из спасённых детей не нуждался, а пожар был вскоре потушен.

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#пожарные
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Второй охранник погиб после стрельбы у офиса Wildberries
18 сентября 2024, 16:27

Фото: iStock/gorodenkoff

Скончался второй сотрудник охраны Wildberries, который получил серьезное ранение при стрельбе у главного офиса компании в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании.
«Скончался второй раненый сотрудник охраны офиса Wildberries», — говорится в сообщении.

По данным Mash, вторым погибшим является 41-летний Адам Алмазов. Ранее он несколько раз привлекался по административным статьям.

18 сентября мужчина был на дежурстве вместе с Исламом Эльмурзаевым. Он был серьезно ранен во время вооружённого нападения. Его экстренно госпитализировали, однако спасти ему жизнь врачи не смогли.

В среду стало известно, что около здания, в котором располагается офис Wildberries, прозвучали выстрелы. Сотрудники были вынуждены спрятаться под столами, пока стрельба не закончилась. Позднее появилась информация о том, что Владислав Бакальчук пытался незаконно ворваться в здание офиса вместе со своими охранниками. На место прибыли полицейские, которые предприняли все необходимые меры.

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«Пошел вон, бомж»: стрельба и попытка захвата офиса Wildberries в Москве, версии Бакальчуков
Бакальчук заявил, что его не пустили в офис Wildberries и назвали коллегу бомжом
18 сентября 2024, 16:19

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

18 сентября у головного офиса Wildberries в Москве раздалась стрельба. Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а его супруга говорит, что это — неудачный рейдерский захват. Все, что известно о происшествии к этому часу — читайте в материале «Радио 1».

Стрельба в Москве около офиса Wildberries: что произошло

Около полудня возле входа в бизнес-центр «Романов Двор», находящемся в 600 метрах от Кремля, прозвучали выстрелы. В БЦ расположен центральный офис Wildberries. Группа мужчин предприняла попытку штурма здания, пытаясь прорваться через охрану. В ответ была открыта стрельба.

Как позже стало известно, в конфликте принимал участие Владислав Бакальчук — пока еще муж основательницы компании Татьяны Бакальчук. В пресс-службе Wildberries сообщили, что стрельбу первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава.

Стоит отметить, что попытка незаконного проникновения осуществлялась сразу по двум адресам компании.

Вместе с этим студентов журфака МГУ, который находится рядом с бизнес-центром, не выпускали из здания в целях безопасности. В пресс-службе факультета сообщили, что сейчас занятия проходят в штатном режиме.

Сколько пострадавших

По предварительным сведениям правоохранительных органов, двое человек погибли, двое получили ранения. Также в результате стрельбы был ранен полицейский.
Фото: РИА Новости / Антон Вылекжанин

Источник в Wildberries подтвердил, что в ходе попытки захвата офиса скончалось двое сотрудников охраны офиса компании в БЦ «Романов двор».

Что говорит Татьяна Бакальчук

Как считает Татьяна Бакальчук, у офисов действовала «группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина». Уточняется, что последние двое являются бывшими топ-менеджерами компании, которые покинули ее на фоне слияния с рекламной компанией Russ.

Бакальчук отметила, что произошла неудачная попытка рейдерского захвата со стороны Владислава и его команды.

«Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию. У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел», — написала глава Wildberries.
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Что говорит Владислав Бакальчук

В офисе Wildberries в Романовом переулке должен был пройти очередной раунд переговоров по финансированию строительства новых складов компании, но произошла провокация, написал сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук в Телеграм-канале.

«Я знал, что возможны провокации, поэтому обратился в МВД для обеспечения охраны. Охрана БЦ отказала в пропуске меня и моих коллег, используя нелепые оправдания, как будто мы какие-то "непонятные люди в гражданском", несмотря на присутствие сотрудников полиции», — написал Бакальчук.
В разговоре с Телеграм-каналом Shot он уточнил, что этот диалог есть на видео журналистов.

«Одному из моих коллег сказали "Пошел вон, бомж!"», — цитирует издание Владислава.
Он подчеркнул, что никто не мог представить, что начнется стрельба. Владислав пояснил, что дал показания полиции и готов оказывать полное содействие следствию.

«Виновные должны быть наказаны по всей строгости закона. Жду, что справедливость восторжествует», — написал он.

Задержание преступников

В результате инцидента 28 человек доставили в полицию, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Следственный комитет РФ приступил к выяснению обстоятельств стрельбы около офиса Wildberries в центре Москвы. Ведется осмотр места происшествия.

Напомним, в июле Willdberries объявил о слиянии с оператором наружной рекламы RUSS, что не удовлетворило Владислава. Вместе с этим начался бракоразводный процесс в семье Бакальчуков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в оправдании терроризма Удальцова*
18 сентября 2024, 16:17

Фото: iStock/Rawf8

Мосгорсуд оставил под арестом лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова*, которого обвиняют в оправдании терроризма. Об этом пресс-служба суда сообщила РИА Новости.
Отмечается, что столичный суд отклонил апелляционные жалобы защиты на решение о продлении заключения под стражей Удальцова*.

По решению суда он останется в следственном изоляторе до 15 ноября.

Напомним, что Удальцова* обвинили в оправдании терроризма в интернете. Ему грозит от пяти до семи лет тюрьмы. Сам же политик заявлял, что его начали обвинять после размещения поста в соцсетях в поддержку жителей Уфы, создавших террористическое сообщество. Он не признаёт свою вину.

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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
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