Один человек погиб и более 100 ранены после массовых взрывов раций в Ливане

18 сентября у головного офиса Wildberries в Москве раздалась стрельба. Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а его супруга говорит, что это — неудачный рейдерский захват. Все, что известно о происшествии к этому часу — читайте в материале «Радио 1».