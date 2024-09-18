Один человек погиб и более 100 ранены после массовых взрывов раций в Ливане

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В Ливане началась новая волна взрывов беспроводных устройств связи, на сей раз раций. На данный момент известно об одном погибшем и более сотни раненых.
Начало было положено взрывом во время похорон сына Али Аммана, депутата парламента Ливана от «Хезболлы», сообщает телеканал «Аль-Джадид». Он погиб вчера во время аналогичного взрыва пейджера.
Уточняется, что по всей стране сдетонировали около 500 раций, принадлежащих членам «Хезболлы».Ранения получили люди в Бейруте, Бекаа, Набатии и на юге Ливана. Более 30 машин скорой помощи ливанского Красного Креста участвуют в оказании помощи и эвакуации пострадавших при взрыве устройств.
Местные жители также сообщают о взрывах в магазинах сотовой связи и бытовой техники в домах. В некоторых зданиях еачались пожары.
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Уточняется, что по всей стране сдетонировали около 500 раций, принадлежащих членам «Хезболлы».Ранения получили люди в Бейруте, Бекаа, Набатии и на юге Ливана. Более 30 машин скорой помощи ливанского Красного Креста участвуют в оказании помощи и эвакуации пострадавших при взрыве устройств.
Местные жители также сообщают о взрывах в магазинах сотовой связи и бытовой техники в домах. В некоторых зданиях еачались пожары.
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Александр Бойцов