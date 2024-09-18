В Ливане начала взрываться бытовая техника

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В Ливане начали взрываться солнечные батареи и кухонные приборы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Канал также представил видеозапись, на которой запечатлён взрыв в одном из кафе в Бейруте. На кадрах видна детонация электротехники, после которой вспыхнул пожар.
Ранее появилась информация, что после пейджеров в стране начали взрываться иные средства связи и прочие устройства. Так, сообщалось о детонации раций, мобильных телефонов и автомобильных магнитол.
Накануне сообщалось, что в Ливане практически одновременно сдетонировали сотни пейджеров, которыми пользовались члены шиитского движения «Хезболлах». В результате этого погибли 12 человек, около трёх тысяч получили ранения. Специалисты заявляют, что на устройства заранее было установлена взрывчатка.
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Ранее появилась информация, что после пейджеров в стране начали взрываться иные средства связи и прочие устройства. Так, сообщалось о детонации раций, мобильных телефонов и автомобильных магнитол.
Накануне сообщалось, что в Ливане практически одновременно сдетонировали сотни пейджеров, которыми пользовались члены шиитского движения «Хезболлах». В результате этого погибли 12 человек, около трёх тысяч получили ранения. Специалисты заявляют, что на устройства заранее было установлена взрывчатка.
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Анастасия Чинкова