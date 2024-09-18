В Ливане начала взрываться бытовая техника

Осуждённый в Белоруссии за заговор с целью захвата власти в стране Юрий Зенкович заявил, что заговорщики проводили переговоры о финансировании госпереворота в стране в 2021 году на Украине, в Израиле и США. Об этом он заявил в интервью Первому информационному телеканалу.