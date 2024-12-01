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В Иране опровергли сообщения о присутствии боевиков в Дамаске

Фото: istockphoto.com/Rainer Puster

Фото: istockphoto.com/Rainer Puster

Информация о присутствии боевиков в Дамаске не соответствует действительности, заявил корреспондент государственной телерадиокомпании Ирана, передает ТАСС.
По его словам, сирийская армия отбивает атаки террористов вблизи Алеппо, который частично находится под контролем боевиков. Корреспондент сообщил, что в данный момент боевики пытаются продвинуться на юг.

28 ноября сирийские боевики приступили к крупному наступлению на правительственные позиции вблизи провинции провинции Алеппо. Сообщается, что повстанцы заняли 13 деревень в этом районе и крупнейшую базу сирийских войск.



Ранее президента Сирии Башар Асад заявил о возможности уничтожения противника и защите территориальной целостности страны при поддержке друзей и союзников.

До этого стало известно о попытке военного переворота в Сирии. Группа офицеров организовала вооруженное восстание против командования и попыталась захватить несколько административных зданий.

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#сирия
#иран
#террористы
Армия Сирии объявила о скором контрнаступлении
01 декабря 2024, 01:02

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Вооруженные силы (ВС) Сирии успешно отражают террористические атаки и планируют контрнаступление. Сообщением об этом было опубликовано главным командованием сирийской армии в социальной сети Facebook*.
«Отражение террористической атаки идет со всем успехом и решительностью и вскоре перейдет к контратаке для восстановления контроля над всеми территориями», – отмечается в заявлении.

До этого президент Сирии Башар Асад прокомментировал ситуацию в стране. По его словам, Сирия продолжает отстаивать целостность своей территории и может уничтожить врага, если ей помогут друзья и союзники.

28 ноября сирийские боевики приступили к крупному наступлению на правительственные позиции вблизи провинции провинции Алеппо. Сообщается, что повстанцы заняли 13 деревень в этом районе и крупнейшую базу сирийских войск.

Ранее стало известно о попытке военного переворота в Сирии. Группа офицеров организовала вооруженное восстание против командования и попыталась захватить несколько административных зданий.

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* запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
#сирия
#террористы
#контрнаступление
#военные
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Посол Грузии подал в отставку на фоне протестов
30 ноября 2024, 23:41

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Во время протестов в Тбилиси бывший глава Министерства иностранных дел (МИД) страны, посол республики в США Дэвид Залкалиани подал в отставку. Об этом сообщил телеканал «Формула» со ссылкой на источники ведомства Грузии.
По данным телеканала, заместитель министра иностранных дел Грузии Теймураз Джанджалия также покинул свой пост.

Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).

Ранее стало известно, что восемь граждан России были задержаны в Грузии за нападения на представителей органов правопорядка во время протестов против приостановки соглашения с Европейским Союзом.

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#грузия
#посол
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#задержание
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Асад высказался о ситуации в Сирии
Асад: Сирия может уничтожить террористов при помощи друзей и союзников
30 ноября 2024, 23:24

Фото: iStock/mrjo2405

Сирия продолжает защищать целостность территории и может уничтожить врагов, если ей помогут друзья и союзники, заявил во время встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном сирийский лидер Башар Асад на фоне обострения ситуации в стране.
«Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность от всех террористов и тех, кто их поддерживает, и способна при помощи союзников и друзей нанести им поражение и уничтожить их», – цитирует слова Асада его канцелярия.

28 ноября сирийские боевики приступили к крупному наступлению на правительственные позиции вблизи провинции провинции Алеппо. Сообщается, что повстанцы заняли 13 деревень в этом районе и крупнейшую базу сирийских войск.

Ранее стало известно о попытке военного переворота в Сирии. Группа офицеров организовала вооруженное восстание против командования и попыталась захватить несколько административных зданий.

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#сирия
#армия
#оаэ
#президент
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Шесть кораблей военно-морской группы НАТО прибыли в Таллин
30 ноября 2024, 22:35

Фото: iStock/ 3DSculptor

Шесть кораблей военно-морской группы Североатлантического альянса (НАТО), в частности, британский, норвежский, французский, нидерландский и бельгийский прибыли в столицу Эстонии, проинформировала телерадиокомпания ERR.
«В пятницу и субботу в Таллинн прибыли с визитом шесть кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО. Первым ошвартовался в пятницу в Старом порту Таллина британский фрегат HMS Iron Duke», — обратили внимание представители СМИ.

30 ноября утром прибыли оставшиеся морские судна: штабной корабль HNoMS Maud Норвегии, фрегат FS Auvergne Франции, фрегат HNLMS Van Amstel Нидерландов, фрегат BNS Louise-Marie Бельгии. Главнокомандующий военно-морских сил Эстонии Иво Вярк передал, что данная группа — это «главный ударный кулак» морских сил альянса.

Ранее сообщалось, что Литва, Эстония и Латвия отсоединятся от российской электроэнергетической сети и подключатся к европейской 8 февраля. Страны Балтии до конца 2024 года продолжат реализовывать меры, которые необходимы для синхронизации.

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#норвегия
#бельгия
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В Сирии произошла попытка военного переворота
Рядом с генштабом сирийской армии произошла стрельба
30 ноября 2024, 22:16

Фото:iStock/ Artem Zakharov

Рядом с генеральным штабом сирийской армии произошла стрельба, проинформировал Телеграм-канал SHOT.
В Сирии произошла попытка военного переворота.

По предварительным данным, группа офицеров армии Сирии восстала против командования и предприняла попытку захвата ряда административных зданий. Официальной информации от властей пока не было.

Ранее сообщалось, что боевики, которые ведут борьбу с правительственными войсками в Сирии, смогли захватить всю провинцию Идлиб. Повстанцы захватили город Марат-эн-Нуман в провинции Идлиб, тем самым взяв под свой контроль всю эту провинцию. Два сирийских военных источника рассказывали, что российские и сирийские военнослужащие самолёты в субботу 20 ноября атаковали боевиков в пригороде Алеппо. Армия Сирии официально подтвердила, что боевики вошли в Алеппо.

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#военные
#армия
#город
#контроль
#сирия
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Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами в 100% при отказе от доллара
30 ноября 2024, 22:02

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети пригрозил странам БРИКС введением пошлин в размере 100 процентов.
«Мы требуем от этих стран обязательства, что они не будут ни создавать новую валюту БРИКС, ни поддерживать какую-либо другую валюту, которая заменила бы могущественный доллар США, в противном случае они столкнутся со 100%-ми тарифами», — обратил внимание Дональд Трамп.

Избранный президент Соединённых Штатов Америки отметил, что у БРИКС не получится создать альтернативную доллару валюту, поскольку Вашингтон отныне не будет «наблюдать за этим со стороны». Противникам этого подхода он дал совет «искать другого «лоха».

Ранее видеообращение вице-президента США Камалы Харрис, которое было опубликовано на официальном аккаунте Демократической партии, вызвало бурное обсуждение и множество вопросов у пользователей социальных сетей.

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#сша
#доллар
#президент
#дональд трамп
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Боевики полностью захватили провинцию Идлиб в Сирии
30 ноября 2024, 19:58

Фото: iStock/ e-crow

Боевикам, ведущим борьбу с правительственными войсками в Сирии, удалось захватить всю провинцию Идлиб, сообщило агентство Reuters.
«Они захватили город Марат-эн-Нуман в провинции Идлиб, тем самым взяв под свой контроль всю эту провинцию», — уточнил собеседник агентства.

Два сирийских военных источника передали, что российские и сирийские военные самолёты в субботу 20 ноября атаковали повстанцев в пригороде Алеппо.

Армия Сирии официально подтвердила, что боевики вошли в Алеппо. Кроме этого сирийские военные передавали, что понесли потери. При том отмечалось, что армия ждет подкрепления для того, чтобы перейти в контрнаступление.

Ранее спецпредставитель президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев объявил, что сотрудники Главного управления разведки Украины в Сирии будут выявлены и устранены как соучастники террористов.

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#самолёты
#военные
#армия
#город
#контроль
#контрнаступление
#сирия
#террористы
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В Хельсинки прошла акция в поддержку открытия границы с РФ
30 ноября 2024, 19:27

Фото: iStock/ Hasbi Sahin

Акция в поддержку открытия границы с Российской Федерацией прошла в столице Финляндии в субботу. Об этом сообщил общественный вещатель Yle.
«Финские правозащитники призывают правительство открыть границу. Организация "Свободное движение", ассоциация поддержки лиц, ищущих убежище, финское отделение Amnesty International и We see you Finland провели демонстрацию с таким требованием в центре Хельсинки сегодня, 30 ноября», — говорилось в материале.

Организации считают, что закрытие границы с Российской Федерацией и принятый ранее закон о выдворении ставят ищущих убежище людей в большую опасность, а уверения правительства об угрозах безопасности «криминализируют» беженцев и усиливают структурный расизм.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению властей республики. Финляндия начала вводить эти ограничения с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.

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#россия
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Путин подписал закон об ответственности за массовые утечки персональных данных
30 ноября 2024, 18:38

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который вводит штрафы за утечки персональных данных клиентов организаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно новому нормативно-правовому акту, за незаконное распространение данных от одного до 10 тысяч субъектов или от 10 до 100 тысяч их идентификаторов виновные в правонарушении будут выплачивать штрафы. Для физических лиц их размер установлен в сумме от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, для юридических лиц — от трёх до пяти миллионов рублей.

Если массовая утечка данных затронет более 100 тысяч субъектов или свыше миллиона их идентификаторов, то суммы штрафов вырастут кратно. Для физических лиц сумма составит уже 400 тысяч рублей, для должностных лиц она вырастет до 600 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 15 миллионов рублей.

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