В Иране опровергли сообщения о присутствии боевиков в Дамаске

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Информация о присутствии боевиков в Дамаске не соответствует действительности, заявил корреспондент государственной телерадиокомпании Ирана, передает ТАСС.
По его словам, сирийская армия отбивает атаки террористов вблизи Алеппо, который частично находится под контролем боевиков. Корреспондент сообщил, что в данный момент боевики пытаются продвинуться на юг.
28 ноября сирийские боевики приступили к крупному наступлению на правительственные позиции вблизи провинции провинции Алеппо. Сообщается, что повстанцы заняли 13 деревень в этом районе и крупнейшую базу сирийских войск.
Ранее президента Сирии Башар Асад заявил о возможности уничтожения противника и защите территориальной целостности страны при поддержке друзей и союзников.
До этого стало известно о попытке военного переворота в Сирии. Группа офицеров организовала вооруженное восстание против командования и попыталась захватить несколько административных зданий.
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28 ноября сирийские боевики приступили к крупному наступлению на правительственные позиции вблизи провинции провинции Алеппо. Сообщается, что повстанцы заняли 13 деревень в этом районе и крупнейшую базу сирийских войск.
Ранее президента Сирии Башар Асад заявил о возможности уничтожения противника и защите территориальной целостности страны при поддержке друзей и союзников.
До этого стало известно о попытке военного переворота в Сирии. Группа офицеров организовала вооруженное восстание против командования и попыталась захватить несколько административных зданий.
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Александр Климов