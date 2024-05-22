Фото: пресс-служба ГД
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Тегеран на траурную церемонию прощания с главой Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. Об этом сообщили в пресс-службе ГД.
«Вячеслав Володин прибыл в Тегеран на траурную церемонию прощания с Сейедом Эбрахимом Раиси»,— сказано в сообщении.Отмечено, что председатель ГД выполняет поручение президента России Владимира Путина и представляет страну на траурной церемонии.
Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, а также глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица, упал в районе Верзеган на северо — западе Ирана 19 мая. Гибель президента Раиси подтвердил 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури.
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Никита Кротов