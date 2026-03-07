В Иране в ближайшие сутки могут выбрать нового верховного лидера
Заседание Совет экспертов Ирана для выбора нового руководителя государства может состояться в течение ближайших суток. Об этом заявил член совета аятолла Хосейн Мозаффари, чьи слова приводит агентство Fars.
По словам Мозаффари, члены совета ожидают подходящих условий для проведения собрания, на котором будет обсуждаться избрание нового верховного лидера и преемника «мученика-имама» Али Хаменеи. Он выразил надежду, что заседание и выбор нового руководителя страны могут состояться в ближайшие 24 часа.
При этом Мозаффари подчеркнул, что пока Совет экспертов не проводил никаких собраний и призвал граждан Ирана не распространять ложные слухи о якобы уже состоявшемся избрании нового лидера.
Читайте также: