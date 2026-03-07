В Иране в ближайшие сутки могут выбрать нового верховного лидера

07 марта 2026, 18:59

Фото: iStock/Rainer Puster

Заседание Совет экспертов Ирана для выбора нового руководителя государства может состояться в течение ближайших суток. Об этом заявил член совета аятолла Хосейн Мозаффари, чьи слова приводит агентство Fars.