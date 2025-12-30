В Иране вспыхнули стихийные протесты на фоне обвала национальной валюты
В Иране вспыхнули стихийные протесты на фоне резкого обвала национальной валюты. В некоторых районах Тегерана третий день подряд перекрыты улицы, а глава Центробанка страны подал в отставку.
Как сообщает Telegram-канал Mash, акции начались 28 декабря, когда владельцы магазинов в одном из жилых кварталов столицы возмутились падением курса до 1,4 миллионов риалов за доллар и закрыли торговые точки. На фоне обесценивания валюты резко выросли цены на продукты, после чего к протестам присоединились тысячи жителей.
В городе Шуш демонстранты столкнулись с силами Корпуса стражей исламской революции. Для разгона толпы силовики применили слезоточивый газ. Несмотря на это, митинги продолжаются и после снижения курса до 1,3 миллионов риалов за доллар, которое произошло после отставки главы Центробанка Мохаммада Фарзина.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал правительство начать диалог с протестующими. Ситуация развивается на фоне заявлений Дональда Трампа о возможных ударах по Ирану в случае попыток восстановить ядерную программу.
