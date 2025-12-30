В Иране вспыхнули стихийные протесты на фоне обвала национальной валюты

30 декабря 2025, 16:25

Фото: iStock/Wirestock

В Иране вспыхнули стихийные протесты на фоне резкого обвала национальной валюты. В некоторых районах Тегерана третий день подряд перекрыты улицы, а глава Центробанка страны подал в отставку.