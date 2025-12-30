В Кремле отказались обсуждать местонахождение Путина

30 декабря 2025, 13:39

Песков: местонахождение Путина сегодня публично не обсуждается

Фото: istockphoto/nantonov

Местонахождение президента России Владимира Путина не может быть предметом публичного обсуждения в текущей обстановке. Об этом 30 декабря на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





Он также отказался уточнять, ужесточится ли после инцидента позиция России по вопросам мирного урегулирования. При этом Песков подчеркнул, что Москва не намеревается выходить из переговорного процесса и продолжит диалог с Вашингтоном.



