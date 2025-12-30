В Кремле отказались обсуждать местонахождение Путина
Песков: местонахождение Путина сегодня публично не обсуждается
Местонахождение президента России Владимира Путина не может быть предметом публичного обсуждения в текущей обстановке. Об этом 30 декабря на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он также отказался уточнять, ужесточится ли после инцидента позиция России по вопросам мирного урегулирования. При этом Песков подчеркнул, что Москва не намеревается выходить из переговорного процесса и продолжит диалог с Вашингтоном.
«Что касается местонахождения президента [во время атаки], то в нынешних условиях эта тема не подлежит какому-либо публичному обсуждению», — добавил представитель Кремля.
Киевский режим попытался атаковать госрезиденцию российского лидера в Новгородской области в ночь на 29 декабря. Противник использовал 91 БПЛА. Все аппараты уничтожили.
Ранее сообщалось, что в России раскрыли последствия атаки на резиденцию Путина для Украины.