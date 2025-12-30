В ФРГ подразделение солдат подозревают в симпатиях к нацизму и домогательствах
В Германии власти начали расследование в отношении 55 военнослужащих 26-го парашютного полка, которых подозревают в симпатиях к нацизму, употреблении наркотиков и домогательствах к женщинам. Об этом сообщает Spiegel.
Поводом для проверки стали жалобы от женщин-военнослужащих этого подразделения. После их обращений началось расследование, в ходе которого появились новые сообщения о нарушениях. Речь идет о случаях сексуальных домогательств, экстремистском поведении и нарушении закона о наркотиках.
По словам представителя бундесвера, именно дополнительные показания расширили круг обвинений. Проверки продолжаются, а обстоятельства каждого эпизода изучаются отдельно.
Министр обороны Германии Борис Писториус назвал поступающую информацию «ужасающей». Он также раскритиковал военных за их первоначальную реакцию и подчеркнул, что на подобные инциденты необходимо реагировать быстро и жестко.
