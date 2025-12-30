В ФРГ подразделение солдат подозревают в симпатиях к нацизму и домогательствах

30 декабря 2025, 16:00

Фото: iStock/huettenhoelscher

В Германии власти начали расследование в отношении 55 военнослужащих 26-го парашютного полка, которых подозревают в симпатиях к нацизму, употреблении наркотиков и домогательствах к женщинам. Об этом сообщает Spiegel.