СМИ озвучили следующие возможные цели США после атаки на Венесуэлу

04 января 2026, 21:10

Guardian: Следующими целями США после атаки на Венесуэлу могут быть Иран и Дания

Фото: istockphoto/dangutsu

После событий в Венесуэле следующими объектами внимания США могут стать Иран и Дания. Об этом 3 января написала британская газета The Guardian.