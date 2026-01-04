СМИ озвучили следующие возможные цели США после атаки на Венесуэлу
После событий в Венесуэле следующими объектами внимания США могут стать Иран и Дания. Об этом 3 января написала британская газета The Guardian.
В материале отмечается, что развитие ситуации в Венесуэле должно вызвать тревогу у властей стран, в отношении которых президент США Дональд Трамп, по оценке издания, допускал возможность жестких мер.
The Guardian связывает это с курсом Трампа, который, как утверждается, ускоряет переход к миру, где решающее значение имеют борьба за сферы влияния, военная сила и готовность применять давление.
Газета также напоминает, что в последние дни Трамп говорил о готовности поддержать антиправительственные выступления в Иране. Параллельно представители американской администрации, по данным издания, продолжали рассуждать о вероятности установления контроля над Гренландией «любыми необходимыми средствами», что вызывает обеспокоенность у Дании, которой принадлежит остров.
