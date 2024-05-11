В Испании участница марша памяти жертв НАТО несла фото военкора «Известий» Ерёмина

Фото: iStock/Xavier Lejeune
Жители и гости Мадрида прошли по улицам города в память о жертвах НАТО. Об этом пишет РЕН ТВ.
Одна из участниц марша держала в руках фотографию российского военкора «Известий» Семёна Ерёмина, который погиб во время съёмок сюжета в зоне СВО от украинского обстрела.
Женщина рассказала, что пришла на этот марш, потому что выступает против войны НАТО и убийства журналистов. Именно поэтому она принесла фотографию российского журналиста.
Вдоль всего маршрута стояли полицейские, которые никак не пресекали шествие участников акции.
Напомним, что «Известия» 19 апреля сообщили о гибели своего военкора Семёна Ерёмина в зоне СВО. Он работал в зоне боевых действий с самого начала конфликта.
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Женщина рассказала, что пришла на этот марш, потому что выступает против войны НАТО и убийства журналистов. Именно поэтому она принесла фотографию российского журналиста.
Вдоль всего маршрута стояли полицейские, которые никак не пресекали шествие участников акции.
Напомним, что «Известия» 19 апреля сообщили о гибели своего военкора Семёна Ерёмина в зоне СВО. Он работал в зоне боевых действий с самого начала конфликта.
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Анастасия Чинкова