Фото: сайт Кремля
Надеть каску и отправиться воевать на Украине предложили французскому президенту Эммануэлю Макрону. С таким предложением выступил итальянский вице-премьер Маттео Сальвини, сообщает Adnkronos.
«Я говорю Макрону: поезжайте в Украину воевать, наденьте шлем и не злите итальянцев», – сказал Сальвини.
Он указал, что его партия прежде всего выбирает мир. По словам Сальвини, Макрон — один из «поджигателей конфликтов» и их в последнее время стало слишком много.
Сальвини часто критикует альянс и Евроссоюз за их позицию наращивать военную помощь киевскому режиму.
Недавно вице-премьер Италии назвал главного дипломата Европы Жозепа Борреля подрывником за то, что тот поддержал планы разрешить Киеву бить по российским территориям.
Кроме того, Сальвини считает безумием предположения на тему использования итальянского и другого западного вооружения, чтобы обстреливать мирные города за пределами Украины.
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Никита Кротов