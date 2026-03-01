В Италии назревает политический скандал из-за нового закона

01 марта 2026, 00:41

Politico: премьер-министра Италии Мелони обвинили в фальсификации выборов

Фото: iStock/okfoto

Положения нового избирательного закона в Италии породило волну недовольства среди коалиционных партий. Они обвиняют действующего главу правительства Джорджию Мелони в попытке фальсификации выборов.