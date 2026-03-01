В Италии назревает политический скандал из-за нового закона
Положения нового избирательного закона в Италии породило волну недовольства среди коалиционных партий. Они обвиняют действующего главу правительства Джорджию Мелони в попытке фальсификации выборов.
Как сообщает Politico, политики уверены, что законопроект, регулирующий распределение мест в парламенте после выборов, даст победителю существенное рабочее большинство и поможет избежать создания технократических правительств. Критики закона считают, что его главная цель — укрепить позиции правительства Мелони и не допустить прихода к власти левых сил.
В Демократической партии (в оппозиции) заявили, что нынешнее правительство заботится исключительно о сохранении собственных позиций и идет ради этого на неприемлемые изменения законодательства. По мнению автора материала, ситуация разворачивается на фоне непростого политического периода в Италии, когда левые партии пытаются сформировать коалицию.
