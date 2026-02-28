МИД РФ потребовал возвращения ситуации с Ираном к дипломатии

28 февраля 2026, 21:52

Фото: istockphoto/Mordolff

Россия настаивает на немедленном возвращении ситуации вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ от 28 февраля.