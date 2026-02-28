МИД РФ потребовал возвращения ситуации с Ираном к дипломатии
Россия настаивает на немедленном возвращении ситуации вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ от 28 февраля.
В ведомстве подчеркнули, что масштаб и характер военно-политической подготовки к ударам по Ирану — включая переброску в регион значительных сил США — по мнению Москвы, свидетельствуют о заранее спланированном и ничем не спровоцированном акте вооруженной агрессии. В МИД заявили, что такие действия нарушают базовые принципы международного права и являются направленными против суверенного государства — члена ООН.
Отдельно в министерстве отметили, что удары, как утверждается, наносятся на фоне возобновившегося переговорного процесса, что заслуживает особого осуждения. По оценке российской стороны, инициаторы атак открыто заявляют о намерении разрушить конституционный строй Ирана и устранить его руководство, отказавшееся подчиняться силовому давлению.
МИД призвал международное сообщество, в том числе ООН и МАГАТЭ, дать объективную оценку действиям, которые, по мнению властей РФ, создают угрозу миру и безопасности на Ближнем Востоке. Россия также подтвердила готовность содействовать урегулированию на основе международного права и взаимного уважения.
Ранее сообщалось, что утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по объектам в Иране. Президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против исламской республики, отметив, что намеревается «лишить Иран возможности получить ядерное оружие».
