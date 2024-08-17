В Италии отозвали своих журналистов с Украины после незаконного репортажа в Судже

Фото: iStock/bwb-studio
Итальянская телерадиокомпания RAI отозвала своих журналистов с Украины, которые снимали репортаж в городе Суджа Курской области. Соответствующая информация появилась на сайте издания. При этом компания заявила, что не считает пересечение границы и съемки в России нарушением международного права.
«Исключительно для того, чтобы гарантировать безопасность и личную защиту, компания решила временно вернуть журналистку Стефанию Баттистини и оператора Симоне Трайни в Италию», — говорится в заявлении.Руководство компании особенно обратило внимание, что не считает пересечение российской границы нарушением международного права, хотя по факту оно осуществлялось под прикрытием украинских боевиков и без получения разрешения от Москвы. Посещение Суджи назвали якобы законным и соответствующим стандартам журналистики.
До этого ФСБ возбудила уголовное дело в отношении этих журналистов за незаконное пересечение границы Российской Федерации.
Читайте также:
ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении границы итальянскими журналистами в Судже
Посла Италии вызвали в МИД РФ из-за журналистов в Курской области
Захарова раскритиковала материалы итальянских журналистов
Данил Пономарев