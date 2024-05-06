В Италии озвучили последствия прорыва ВС России в Очеретино для Украины

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Установление контроля ВС РФ над Очеретино может привести к обрушению обороны ВСУ. Об этом пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano.
Авторы статьи предположили, что прорыв ВС РФ может привести к «эффекту домино». Москва планирует ввести войска к реке Днепр, что приведет к обрушению обороны ВСУ, говорится в статье.
Также отмечается, что ситуация для Киева на фронте складывается неблагоприятная. ВСУ испытывают дефицит оружия и бойцов, в то время как ВС РФ прорывают оборону противника сразу на нескольких участках.
Журналисты добавили, что украинские солдаты сдаются в плен или сбегают со своих позиций.
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Также отмечается, что ситуация для Киева на фронте складывается неблагоприятная. ВСУ испытывают дефицит оружия и бойцов, в то время как ВС РФ прорывают оборону противника сразу на нескольких участках.
Журналисты добавили, что украинские солдаты сдаются в плен или сбегают со своих позиций.
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Анастасия Хохлова