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В Италии озвучили последствия прорыва ВС России в Очеретино для Украины

IL Fatto Quotidiano: прорыв РФ в Очеретино может вызвать эффект домино для ВСУ
06 мая 2024, 08:56
Фото: istockphoto/kovalchuk

Фото: istockphoto/kovalchuk

Установление контроля ВС РФ над Очеретино может привести к обрушению обороны ВСУ. Об этом пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano.
Авторы статьи предположили, что прорыв ВС РФ может привести к «эффекту домино». Москва планирует ввести войска к реке Днепр, что приведет к обрушению обороны ВСУ, говорится в статье.

Также отмечается, что ситуация для Киева на фронте складывается неблагоприятная. ВСУ испытывают дефицит оружия и бойцов, в то время как ВС РФ прорывают оборону противника сразу на нескольких участках.



Журналисты добавили, что украинские солдаты сдаются в плен или сбегают со своих позиций.

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На Украине разгорелся скандал из-за киберпомощника МИД
ТСН: на Украине вызвал скандал выбор прототипа для виртуального консультанта МИД
06 мая 2024, 08:31

Фото: iStock/Liukov

На Украине произошел крупный скандал из-за выбора прототипа для виртуального консультанта МИД — певицы и модели Розали Номбре. Об этом сообщает телеканал ТСН.
Напомним, в начале текущего месяца украинское внешнеполитическое ведомство объявило о создании при помощи технологий искусственного интеллекта киберконсультанта «Виктории Ши», который будет озвучивать информацию для СМИ по консульским вопросам.

Электронного помощника разработали на основе внешности Розали Номбре, согласившейся выступить в качестве прототипа. Отмечается, что в украинских социальных сетях выбор певицы в качестве прообраза вызвал осуждение, а сама Номбре выразила возмущение из-за огромного количества расистских высказываний в свой адрес.

В блоге модель прокомментировала данную ситуацию, написав, что сами украинцы не осознают, кто такие украинцы. Она добавила, что «прошла множество проверок СБУ», поэтому сомнений в ее «добропорядочности как гражданки Украины» не должно быть.

Журналист Вадим Гладчук обвинил МИД Украины в «глорификации предателей, вроде Розали Номбре».

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#искусственный интеллект
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ФСБ рассекретила данные адъютанта Гитлера, как СССР помог союзникам в Арденнах
06 мая 2024, 08:15

Фото: iStock/irene_rebrova

Управление Федеральной службы безопасности по Ивановской области рассекретило свидетельство личного экс-адъютанта Гитлера о том, как СССР помог англо-американским войскам выйти из трудного положения в самой кровопролитной для них в годы Второй мировой войны битве при Арденнах. Информация опубликована на сайте ФСБ к годовщине взятия Берлина.
Отмечается, что Гитлер был уверен в успехе немцев в Арденнах и в том, что русские не станут наступать из-за ухудшающейся погоды. Отто Гюнше писал, что Гитлер был крайне обеспокоен после получения данных о большом наступлении советской армии в Восточной Пруссии и на Висле.

Он не признавал данную информацию, как достоверную, в то же время Гитлер думал о том, чтобы ослабить Западный фронт и прекратить наступление против англо-американцев. В итоге ему пришлось с «болью в сердце» отдать приказ о переброске на фронт двух ударных армий.

По словам Гюнше, в начале декабря 1944 года, накануне операции в Арденнах, на совещании Гитлер отметил особое значение наступления, сравнив его с поражением английских войск в Дюнкерке четырьмя годами ранее. Бывший адъютант подчеркнул, что наступление Советской армии на всем фронте от Балтийского моря до Карпат помешало немцам достичь успеха на Западе.

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#фсб
#германия
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#вторая мировая война
#операции
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В Белоруссии заявили об открытости к переговорам по Украине
Глава МИД Белоруссии Алейник: мы открыты к диалогу по Украине
06 мая 2024, 06:36

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Белоруссия готова к переговорам по Украине, если Киев будет открыт к диалогу. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД республики Сергей Алейник.
«Наши двери для мирных переговоров открыты, они всегда были, есть и остаются открытыми. Мы всегда будем готовы принять у себя на белорусской земле переговоры», – заявил Алейник.

Украинский народ хочет, чтобы конфликт закончился, но все зависит от политической воли Киева, добавил он.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что вопреки предположениям о готовности Запада к переговорам, речи о них не идет.

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#белоруссия
#украина
#киев
#переговоры
#мид
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В Белоруссии выразили опасения по поводу контингента НАТО в Сувалкском коридоре
МИД Белоруссии: НАТО может оставить контингент в Сувалкском коридоре
06 мая 2024, 06:17

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Минск не исключает, что войска НАТО, направленные на учения в Сувалкский коридор, могут остаться там на постоянной основе. Обеспокоенность по этому поводу выразил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, передает РИА Новости.
В апреле Литва совместно с польскими, американскими и португальскими войсками начала учения по обороне Сувалкского коридора. Как указывалось, «Сувалкский коридор» – это территория вблизи города Сувалки на северо-востоке Польши. Он расположен между Белоруссией и Калининградской областью и имеет протяженность около 100 километров.

«Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу», – отметил Алейник.

Он также сослался на заявление американского генерала о том, что часть войск, временно размещенных в Литве, останется там на неопределенный срок. По словам Алейника, это подтверждает, что часть войск, направленных в Литву на учения, размещена там на постоянной основе.

В марте сообщалось, что литовские и польские войска готовят секретные планы по обороне Сувалкского коридора между Белоруссией и Калининградской областью.

Кроме того, немецкая газета Bild, ссылаясь на конфиденциальные документы министерства обороны ФРГ, утверждает, что в случае крупномасштабного военного конфликта между Россией и НАТО Сувалкский коридор является наиболее вероятным местом конфликта. Согласно сценарию министерства, конфликт может начаться летом 2025 года.

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#мид
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Конгрессмен раскрыл условие для ввода войск США на территорию Украины
Конгрессмен Джеффрис: США, возможно, придется ввести войска на Украину
06 мая 2024, 05:44

Фото: iStock/Serhej Calka

В интервью телеканалу CBS News лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис рассказал об условиях ввода американских войск на Украину.
По его словам, если Украина падет, США могут быть вынуждены отправить войска для вмешательства в конфликт.

Джеффрис добавил, что в Республиканской партии растет пророссийская фракция, которая не хочет поддерживать Киев и не считает Россию врагом США.

Ранее бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что США будут необходимы крупные силы и месяцы серьезной подготовки перед отправкой войск на Украину. По словам Джонсона, США потребуется от пяти до семи месяцев, чтобы нарастить свои силы в Германии и Румынии для вмешательства в конфликт между Россией и Украиной.

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#румыния
#германия
#военные
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Подруга Миддлтон заявила, что принцесса Уэльская «оказалсь в аду» из-за рака
Telegraph: Миддлтон «оказалась в аду» после диагностирования ей рака
06 мая 2024, 04:39

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Принцесса Кейт Миддлтон «оказалась в аду» после того, как ей диагностировали рак, заявила подруга и дизайнер Амайя Арриета в интервью The Telegraph.
«Мое сердце разбито. Я думаю, что они проходят через ад. Надеюсь, что у них все наладится», — отметила Арриета.

Она добавила, что была опустошена, услышав диагноз Миддлтон. По ее словам, принцесса Уэльская и ее семья сейчас переживают очень трудное время.

22 марта Кейт Миддлтон опубликовала видео, в котором сообщила, что начала профилактическую химиотерапию. Она также рассказала, что рак был диагностирован во время анализов после операции на брюшной полости в январе.

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#великобритания
#рак
#онкология
#диагноз
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В КНДР предрекли превращение оружия Британии на Украине в «горящий металлолом»
06 мая 2024, 04:18

Фото: iStock/dr_evil

Военная помощь Украине не изменит ситуацию на поле боя. Российская армия превратит британское оружие в «горящий металлолом», написал обозреватель Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) Сим Мин.
По его словам, российские войска взяли на себя инициативу в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Они активно превращают оружие США и НАТО в «горящий металлолом». Автор публикации предрек такую же судьбу и британской технике.

«Всякие военная угроза и шантаж США и Запада, включая Великобританию, не могут сломить отважный дух борьбы армии и народа России за надежную защиту суверенных прав и интересов безопасности государства», – резюмировал Сим Мин.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил Reuters, что нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию с использованием оружия из Лондона легитимны.

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США готовят Гайану к нападению на Венесуэлу, заявил Мадуро

Украина не сможет сравнять силы с Россией с помощью 60 млрд – экс-генерал ВСУ
#великобритания
#украина
#помощь
#сша
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США готовят Гайану к нападению на Венесуэлу, заявил Мадуро
06 мая 2024, 02:34

Фото: iStock/Jon Rehg

Соединенные Штаты милитаризируют латиноамериканский регион и готовят Гайану к нападению на Венесуэлу, так же как они готовят Украину против России, заявил вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на странице в социальной сети X.
Она процитировала заявление президента Николаса Мадуро.

«Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира. Народы должны выступить против американской милитаризации нашего региона», – сказано в сообщении.

Родригес также разместила на своей странице видеозапись разговора Мадуро с министром обороны Владимиром Падрино Лопесом, в котором тот заявил, что Гайана стала эпицентром угрозы миру в Латинской Америке и Венесуэле. По словам политика, Соединенные Штаты разместили в Гайане 12 баз ЦРУ и 14 секретных баз Южного командования армии США.

В начале апреля Николас Мадуро заявил, что правительство страны подтвердило данные о присутствии секретных военных баз Южного командования США и лагерей ЦРУ в спорном с Гайаной регионе Эссекибо.

По его словам, Южное командование, ЦРУ и американские нефтяные компании контролируют спорную территорию и Гайану.

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#венесуэла
#сша
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Украина не сможет сравнять силы с Россией с помощью 60 млрд – экс-генерал ВСУ
06 мая 2024, 02:16

Фото: iStock/Irina Piskova

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сравняться с российской армией, даже если получат от западных союзников военную помощь в размере 60 миллиардов долларов. Единственная надежда Киева – стабилизировать линию фронта и остановить продвижение противника, заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает агентство УНИАН.
«60 миллиардов долларов хватит, дай бог, только на то, чтобы стабилизировать ситуацию. Это показывают элементарные расчеты. Нужно быть реалистами. Хватит воспринимать эту ситуацию эмоционально», – возмутился Романенко.

Военный считают, что государство должно принять все меры, чтобы у ВСУ были средства для самообороны.

«Эффективно пока это не получается, потому что потенциал нашей армии был значительно меньше потенциала российской армии. Он и сейчас находится в таком состоянии. Мы не выходим даже на какой-нибудь паритет, например, по боеприпасами», – отметил генерал-лейтенант.

Ранее сообщалось, что после того, как Конгресс США одобрил пакет помощи Украине в размере более 60 миллиардов долларов, Байден планирует меньше говорить о своей поддержке Киева, принимая во внимание риск потерять избирателей. США сосредоточатся на вопросах, представляющих интерес американского населения.

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