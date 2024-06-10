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В Италии призвали Европу объединиться, чтобы не быть раздавленной

10 июня 2024, 17:39
Фото: istockphoto/okfoto

Фото: istockphoto/okfoto

Европа может быть «раздавлена» с одной стороны США, а с другой — Россией и Китаем, если не объединится в сфере обороны. Об этом заявил генеральный директор итальянского машиностроительного холдинга Leonardo Роберто Чинголани.


В интервью информационному агентству Bloomberg он сказал, что Европе наконец следует начать думать как единый континент и укреплять военную промышленность совместными сделками. По мнению промышленника, США, хотя и являются союзниками, однако их инвестиции обладают таким глобальным масштабом, с которым не могут сравниться 27 европейских стран, если они разобщены.

Чинголани также отметил, что даже такие крупные европейские государства, как Италия, Германия, Франция, не в состоянии самостоятельно в одиночку противостоять серьёзным угрозам типа украинского конфликта.

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#сша
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Ребенок утонул на Урале после похорон погибшего на СВО отца
На Урале шестилетний мальчик утонул после похорон погибшего на СВО отца
10 июня 2024, 17:29

Фото: iStock/aetb

На Урале шестилетний мальчик утонул вскоре после похорон погибшего во время специальной военной операции отца Евгения Иванова, пишет портал E1.RU.
Как пишет портал, Евгений Иванов ушел на спецоперацию по повестке осенью 2022 года и участвовал в боях до 2024 года. Похороны прошли весной, после них его сын Даниил начал часто говорить о смерти, что хочет к папе, а на стенах рисовал надгробия, где писал «Даня и папа», рассказала сестра погибшего.

По словам родственников погибшего, на реку Даниила позвали старшие друзья. У детей в воду упал мяч, и сын военнослужащего прыгнул в реку. Мальчика засосала воронка, и на поверхность он уже не всплыл, пишет E1.RU.

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#река
#смерть
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Президент Молдавии Санду утвердила поправки в статью УК о государственной измене
10 июня 2024, 17:17

Фото: istockphoto/Iuri Gagarin

Президент Молдавии Майя Санду утвердила поправки в статью Уголовного кодекса о государственной измене. Соответствующий указ опубликован в понедельник, 10 июня.
В четверг, 6 июня, депутаты от правящей партии «Действие и солидарность» одобрили в третьем чтении изменения в законодательство о государственной измене. Теперь соответствующий документ с утверждёнными поправками опубликован на официальном сайте администрации главы Молдавии.

В частности, теперь к измене родине будут приравнены переход на сторону врага во время военных действий, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий, направленных против безопасности государства. Поясняется, что враждебные действия могут быть выражены также в кампаниях по дезинформации.

Оппозиционные депутаты возражали против принятия данных поправок, указывая на то, что определение враждебных действий является расплывчатым и представляет собой угрозу праву на свободу мнений.

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#депутаты
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#молдавия
#президент
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Китай настаивает на проведении настоящей мирной конференции по Украине
Ван И: Китай призывает созвать настоящую мирную конференцию по Украине
10 июня 2024, 17:00

Фото: iStock/Sky_Blue

Китай считает необходимым провести мирную конференцию по Украине, которую признают и Москва, и Киев. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в рамках своего выступления на заседании глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде. Его слова привел МИД КНР.
«Украинский кризис продолжается, Китай выступает за своевременный созыв настоящей мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина», — заявил Ван И.

Он уточнил, что мирная конференция должна состояться при равноправном участии конфликтующих сторон с честным обсуждением мирных планов.

Ранее в МИД Украины заявили, что условия мирного урегулирования конфликта должен определять только Киев. Об этом говорится в заявлении ведомства, подготовленном после высказываний главы МИД КНР Ван И о необходимости ускорить процесс подготовки по-настоящему эффективной мирной конференции с участием России.

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#сотрудничество
#мид
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#кризис
#конференция
#киев
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Суд Варшавы выдал ордер на арест уехавшего в Белоруссию экс-судьи Шмидта
10 июня 2024, 16:41

Фото: istockphoto/rarrarorro

Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест бывшего судьи Томаша Шмидта. Ранее тот выехал в Белоруссию.
По сообщению Национальной прокуратуры Польши, суд выдал ордер на арест Шмидта по представлению прокурора. Бывший судья подозревается в шпионаже, указано в заявлении ведомства.

Шестого мая судья второго отделения воеводского административного суда польской столицы Томаш Шмидт провёл пресс-конференцию в Минске. Он заявил, что в знак протеста против политики правительства своей страны в отношении России и Белоруссии, которая, по его мнению, ведёт к войне, он отказывается от своей должности. Экс-судья также намерен просить политического убежища у белорусского президента Александра Лукашенко.

После этого Агентство внутренней безопасности Польши начало проверку судьи на предмет обладания секретной информацией, а Генеральная прокуратура — на предмет шпионажа.

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#лукашенко
#польша
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Шойгу провёл встречу с вице-премьером Сербии Вулиным
10 июня 2024, 16:22

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провёл рабочую встречу с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Стороны обсудили вопросы противодействия вмешательству Запада во внутренние дела государств.
Кроме того, на встрече обсуждались моменты взаимодействия правоохранительных органов двух стран, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ. Шойгу и Вулин затронули широкий круг вопросов российско-сербского сотрудничества в сфере безопасности, указано в сообщении. В начале беседы секретарь Совбеза РФ поздравил Вулина с назначением на пост заместителя председателя правительства Сербии.

Шойгу отметил дружеские отношения между двумя странами, которыми Россия очень дорожит. Он также отдал должное твёрдости позиции Белграда, ориентированной на развитие российско-сербских отношений, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада.

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#шойгу
#сербия
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Аналитик Фёдоров заявил о великом разгроме партии Макрона
10 июня 2024, 16:14

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил, что партия президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» на выборах в Европарламент потерпела огромное поражение.
По его мнению, это скажется и на внутренней политике Франции.

«Партия Макрона «Возрождение» потерпела сокрушительное поражение на европейских выборах. Хотя Макрон говорил, что любые результаты, которые будут на европейских выборах, касаются лишь вопросов европейского строительства, но разгром оказался настолько великим, что Макрону пришлось принять решение о роспуске нижней палаты французского парламента», — прокомментировал в беседе с RT Фёдоров.

А вот обозреватель Андрей Перла призвал не обольщаться усилению правых настроений в Европе, которое выявилось благодаря вчерашним выборам. По его словам, друзей в Европе у России нет.

«Европейские правые могу притворяться противниками войны с Россией, чтобы получить больше голосов. Как только они получают голоса, сразу выясняется, что они враги России и голосуют за войну против России. Это мы видим на примере партии Мелони в Италии, партии Ле Пен во Франции, АДГ в Германии — повсюду», — отметил в беседе с «Царьградом» Перла.

Ранее бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявлял, что политики, поддерживающие военные конфликты, были жестоко наказаны во время выборов в Европарламент.

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#итоги
#партия
#макрон
#выборы
#европа
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Варшавский суд выдал ордер на арест бежавшего из Польши судьи
Суд Варшавы выдал ордер на арест судьи Шмидта, бежавшего в Белоруссию
10 июня 2024, 16:07

Фото: iStock/Rawf8

Окружной суд Варшавы выдал ордер на арест польского судьи Томаша Шмидта, который бежал в Белоруссию, пишет РИА Новости.
По данным Национальной прокуратуры Польши, суд по представлению прокурора выдал европейский ордер на арест Томаша Шмидта. Он подозревается в шпионаже.

6 мая выяснилось, что судья из Польши открестился от своей должности и попросил политическое убежище в Белоруссии. Это было сделано в знак протеста против политики Варшавы. По данным спецслужб Польши, Шмидт мог передавать секретные данные разведке России.

Позднее, 13 мая, польский суд на три месяца заочно арестовал Шмидта. В начале июня в полиции Польши заявили, что Интерпол не будет искать бежавшего в Белоруссию судью.

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#польша
#россия
#белоруссия
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Суд приговорил двух украинских пограничников к 17 годам колонии за захват судна
10 июня 2024, 16:02

Фото: istockphoto/Zolnierek

Верховный суд Республики Крым двух сотрудников пограничной службы Украины к 17 годам колонии. Оны признаны виновными в захвате в 2018 году российского рыболовного судна в Азовском море.
Как передаёт РИА Новости, речь идёт о рыболовецком судне «Норд». Украинские пограничники задержали его в Азовском море в марте 2018 года, угрожая применением оружия. Корабль был принудительно отконвоирован в порт Бердянска. На борту находились десять членов экипажа. У всех моряков были российские паспорта, однако в Киеве тогда заявили, что считают их украинскими гражданами. Члены экипажа смогли вернуться на Родину только через полгода. Капитана судна удерживали на Украине десять месяцев.

Судом и следствием было доказано, что украинские пограничники вступили в преступный сговор, движимые политической ненавистью к России и присоединению Крыма к РФ, и совершили захват и угон российского судна. Каждому назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет. Первые три года заключения они будут отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

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#крым
#украина
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Глава агентства по инфраструктуре Украины покинул пост
Найем ушел с поста главы агентства по инфраструктуре Украины
10 июня 2024, 15:47

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

На Украине Мустафа Найем ушел с поста главы агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры.
Об этом Найем рассказал на своей странице в Facebook*. По его словам, он написал заявление об уходе в понедельник, 10 июня.

Он уволился из-за «системных препятствий», которые мешали ему эффективно выполнять свои обязанности, добавил политик.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запретил Найему посещать в ФРГ конференцию по восстановлению страны.

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*запрещенная в России соцсеть, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
#украина
#пост
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