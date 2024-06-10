В Италии призвали Европу объединиться, чтобы не быть раздавленной

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Европа может быть «раздавлена» с одной стороны США, а с другой — Россией и Китаем, если не объединится в сфере обороны. Об этом заявил генеральный директор итальянского машиностроительного холдинга Leonardo Роберто Чинголани.
В интервью информационному агентству Bloomberg он сказал, что Европе наконец следует начать думать как единый континент и укреплять военную промышленность совместными сделками. По мнению промышленника, США, хотя и являются союзниками, однако их инвестиции обладают таким глобальным масштабом, с которым не могут сравниться 27 европейских стран, если они разобщены.
Чинголани также отметил, что даже такие крупные европейские государства, как Италия, Германия, Франция, не в состоянии самостоятельно в одиночку противостоять серьёзным угрозам типа украинского конфликта.
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