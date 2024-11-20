В Италии раздают дома по 1$ американцам, не желающим жить при Трампе

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Дома за один доллар раздают муниципальные власти итальянской Сардинии тем, кто не хочет жить при будущем президенте США Дональде Трампе, передает CNN. Вместе с тем низкая цена обеспечит прекрасные условия отдыха, отмечают обозреватели.
«Вы устали от глобальной политики? Хотите вести более сбалансированный образ жизни, одновременно открывая новые возможности? Пора начинать строить свой европейский отдых в потрясающем раю Сардинии», — сказано в материале.С такой инициативой выступила деревня Оллолаи. Сейчас население там насчитывает 1150 человек, поэтому власти зовут граждан США в том числе, пытаясь увеличить количество людей.
Выборы в США состоялись 5 ноября. По итогам победили республиканцы. Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января.
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Никита Кротов