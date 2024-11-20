В США заявили об отправке в Россию высокопоставленного генерала армии КНДР

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Пхеньян отправил в РФ одного из самых высших должностных лиц Корейской народной армии (КНА), генерал-полковника Ким Ён Бока. Об этом со ссылкой на южнокорейских чиновников информирует The Wall Street Journal (WSJ).
Конкретная цель командировки высокопоставленного генерала остается неизвестной. Уточняется, что вместе с ним для обмена опытом с российскими коллегами КНДР якобы отправила до 500 офицеров среднего и высшего звена.
Ким Ён Бок, заместитель главы Генштаба КНА, фактически является третьей по значимости персоной внутри северокорейской армии, ранее командовал 200-тысячным корпусом спецназа. Иные подробности в настоящий момент остаются неизвестными.
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