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В Италии состоялись мероприятия, приуроченные ко дню против русофобии

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Италии состоялись мероприятия, приуроченные к национальному дню против русофобии. Его отметили в том числе показом фильма «Русофобия. История ненависти» от телеканала RT.



Журналист Винченцо Лоруссо накпнуне рассказал, что в итальянском городе Генуя разместят более 200 рекламных постеров с лицом русского солдата. Это приурочено к показу ленты российского издания.

Лоруссо добавил, что Италия использует фашистские методы, пытаясь запретить показы фильмов RT в стране.

27 июля в нескольких городах Италии отметили Национальный день борьбы с русофобией. Инициатором акции выступил Лоруссо. Поводом для проведения мероприятия послужила отмена концерта российского дирижёра Валерия Гергиева в Королевском дворце Казерты.

Анастасия Чинкова

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