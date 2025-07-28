В Италии состоялись мероприятия, приуроченные ко дню против русофобии
В Италии состоялись мероприятия, приуроченные к национальному дню против русофобии. Его отметили в том числе показом фильма «Русофобия. История ненависти» от телеканала RT.
Журналист Винченцо Лоруссо накпнуне рассказал, что в итальянском городе Генуя разместят более 200 рекламных постеров с лицом русского солдата. Это приурочено к показу ленты российского издания.
Лоруссо добавил, что Италия использует фашистские методы, пытаясь запретить показы фильмов RT в стране.
27 июля в нескольких городах Италии отметили Национальный день борьбы с русофобией. Инициатором акции выступил Лоруссо. Поводом для проведения мероприятия послужила отмена концерта российского дирижёра Валерия Гергиева в Королевском дворце Казерты.
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