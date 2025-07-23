Журналист Лоруссо: в Италии 27 июля проведут национальный день против русофобии
27 июля в Италии организуют первый в республике национальный день против русофобии и покажут документальное кино RT «Русофобия. История ненависти». Об этом сообщил итальянский журналист Винченцо Лоруссо.
21 июля стало известно об отмене концерта дирижера Валерия Гергиева, который должен был состояться в Италии 27 июля.
«В ответ на очередной дискриминационный, расистский и русофобский акт, совершенный итальянскими учреждениями, которые опозорились отменой концерта маэстро Гергиева в Королевском дворце Касерты, мы организуем первый в Италии национальный день против русофобии», — рассказал Лоруссо RT.
Он добавил, что в этот день покажут документальный фильм RT «Русофобия. История ненависти». После показа планируются его обсуждения и выступления на тему.
По словам итальянского журналиста, к инициативе уже присоединились города Бари и Лука.
Ранее в Италии также произошел вопиющий случай с россиянами. По данным argumenti.ru, пара из Петербурга приехала в Пизу, однако их романтический вечер испортили воры, которые украли все ценные вещи из арендованной туристами машины.
«Самое трогательное в этой истории — реакция итальянских правоохранителей. "Извините, но у нас выходной" — видимо, именно так звучит девиз местной полиции. Потому что, конечно, какие могут быть преступления в субботу!», — пишет автор статьи.В итоге россияне благополучно вернулись на родину, однако все ценности и дорогая техника остались в Италии.