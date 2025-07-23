Журналист Лоруссо: в Италии 27 июля проведут национальный день против русофобии

23 июля 2025, 16:46

Фото: iStock/okfoto

27 июля в Италии организуют первый в республике национальный день против русофобии и покажут документальное кино RT «Русофобия. История ненависти». Об этом сообщил итальянский журналист Винченцо Лоруссо.





21 июля стало известно об отмене концерта дирижера Валерия Гергиева, который должен был состояться в Италии 27 июля.





«В ответ на очередной дискриминационный, расистский и русофобский акт, совершенный итальянскими учреждениями, которые опозорились отменой концерта маэстро Гергиева в Королевском дворце Касерты, мы организуем первый в Италии национальный день против русофобии», — рассказал Лоруссо RT.

«Самое трогательное в этой истории — реакция итальянских правоохранителей. "Извините, но у нас выходной" — видимо, именно так звучит девиз местной полиции. Потому что, конечно, какие могут быть преступления в субботу!», — пишет автор статьи.

