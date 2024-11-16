В Италии спрогнозировали скорые звонки европейских лидеров в Кремль

ФРГ должна выставить счет избранному президенту США Дональду Трампу за подрыв «Северных потоков» и последовавшие за этим экономические издержки. Об этом заявил депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс в беседе с ТАСС. По его словам, такое требование стало бы сигналом для Вашингтона, что Германия не будет подчиняться его интересам.