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В Италии спрогнозировали скорые звонки европейских лидеров в Кремль

Corriere della Sera: Путину будут звонить другие главы европейских стран
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Состоявшийся телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом РФ Владимиром Путиным приведет к тому, что в Кремль начнут звонить лидеры и других европейских стран. Об этом в итальянской газете Corriere della Sera написал обозреватель Федерико Рампини.
Согласно мнению Рампини, сам факт телефонного разговора по инициативе Германии стал «первым международным эффектом» избрания на пост президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Обозреватель подчеркнул, что до инаугурации Трампа остается еще два месяца, однако уже ощущается явная разморозка отношений с Москвой.

Рампини выразил мнение, что одной из причин данного шага со стороны Шольца стали его внутриполитические затруднения, распад правящей коалиции и экономический кризис.



Напомним, в пятницу, 15 ноября, Владимир Путин поговорил с Олафом Шольцем по телефону. Канцлер ФРГ отметил важность начала переговоров по ситуации на Украине. Стороны договорились контактировать и далее.

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#владимир путин
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Стало известно, от кого зависит судьба конфликта на Украине
Кустурица: развитие конфликта на Украине зависит от Путина и США
16 ноября 2024, 18:55

Фото: istockphoto/Diy13

Дальнейшее развитие конфликта на Украине зависит от президента России Владимира Путина и США в целом, а не от итогов американских выборов. Об этом заявил сербский режиссер Эмир Кустурица в беседе с РИА Новости. По его словам, победа Трампа все же более благоприятный исход по сравнению с победой Харрис.
«То, что дальше будет происходить на Украине, не зависит от выборов в Америке. Это вопрос Владимира Владимировича и американцев», — отметил он.
Ранее итальянская газета Corriere della Sera писала, что состоявшийся телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом РФ Владимиром Путиным приведет к тому, что в Кремль начнут звонить лидеры и других европейских стран. Отмечалось, что сам факт телефонного разговора по инициативе Германии стал «первым международным эффектом» избрания на пост президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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#кремль
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#выборы
#украина
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Пашинян поговорил по телефону с Трампом
Кабмин Армении: Пашинян поговорил по телефону с Трампом
16 ноября 2024, 18:49

Никол Пашинян (Фото: kremlin.ru)

Премьер Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, сообщили в кабмине республики.
«Пашинян поздравил президента Трампа с победой на выборах и предоставил ему информацию о развитии за последние годы и о текущем состоянии отношений Армении и США», — прокомментировали в армянском правительстве.
Отмечено, что политики обсудили региональную повестку дня и связанные с ней вопросы.

Ранее стало известно, что армянский премьер-министр попрощался с бородой, выложив видео в личный Telegram-канал.

«Привет, седая борода», — гласила подпись к посту.

Перед этим Пашинян высказался о коллективном подсознании народа.

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#новости
#переговоры
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G7 заявили, что планируют наносить ущерб РФ через санкции и экспортный контроль
16 ноября 2024, 16:42

Фото: iStock/Bet_Noire

Лидеры стран G7 заявили, что планируют и дальше наносить ущерб России через санкции, экспортный контроль и другие меры. Соответствующая информация опубликована в совместном заявлении лидеров государств-членов «Группы семи».
«Страны G7 подтверждают свою приверженность нанесению серьезного ущерба России через санкции, экспортный контроль и другие действенные меры», — сказано в документе.
Ранее сообщалось, что страны G7 намерены усилить давление на финансовые организации из третьих стран за сотрудничество с Россией. Также отмечалось, что компании из стран «Группы семи» не будут участвовать в обходе санкций Россией.

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#сотрудничество
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#меры
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В Германии предложили выставить Трампу счет за подрыв «Северных потоков»
Депутат Ротфусс: ФРГ должна выставить счет Трампу за подрыв «Северных потоков»
16 ноября 2024, 15:52

Фото: iStock/Mesut Dogan

ФРГ должна выставить счет избранному президенту США Дональду Трампу за подрыв «Северных потоков» и последовавшие за этим экономические издержки. Об этом заявил депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс в беседе с ТАСС. По его словам, такое требование стало бы сигналом для Вашингтона, что Германия не будет подчиняться его интересам.
«Это было бы сигналом Трампу, что мы не намерены подчиняться его интересам», — подчеркнул он.
Ротфусс добавил, что возобновление подачи газа по сохранившейся ветке «Северного потока-2» стало бы ключевым политическом шагом, который бы показал Трампу независимость Германии от США и способствовало бы возобновлению отношений с Россией.

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#германия
#фрг
#северный поток
#газ
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Маск раскрыл, что сделает с обвинившими его в связях с РФ
Маск заявил, что найдет и «уничтожит» обвинивших его в контактах с РФ
16 ноября 2024, 15:17

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь)

Американский миллиардер найдет и «уничтожит» обвинивших его в контактах с российской стороной. Об этом создатель соцсети X написал на личной странице.
«Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения, и уничтожу их... Они (Шахин и Рид) просто марионетки. Кто на самом деле написал это и заставил этих болванов подписать?» — спросил предприниматель.
Перед этим американские сенаторы волновались на фоне журналистских сообщений о возможной связи Маска с Россией и призывали начать расследование по этому поводу.

Дипломат МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что сенаторам лучше было бы расследовать коррупцию действующего заокеанского лидера Джо Байдена.

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#мир
#сша
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#новости
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Протестующие в Абхазии отвергли предложение о досрочных выборах
Оппозиция в Абхазии отвергла досрочные выборы и остается здании парламента
16 ноября 2024, 14:54

Фото: istockphoto.com/ru/Wirestock

В Абхазии протестующие отвергли предложение президента Аслана Бжании о досрочных выборах и отказались освободить правительственный комплекс. Об этом сообщает РИА Новости.
Сторонники оппозиции собрались у здания администрации президента на новый митинг. Они заявили, что примут только отставку Бжании, другие требования активисты принимать отказались.

Сам глава государства ранее заявлял, что протестующие должны покинуть захваченные ими правительственные здания, тогда он будет готов подать в отставку и назначить новые выборы в Абхазии.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. Активисты заявляют, что их действия не следует воспринимать как антироссийские, поскольку они хотят лишь защитить свое государство.

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#абхазия
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#государство
#активисты
#рф
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В Грузии открыли уголовное дело после нападения на главу ЦИК Каландаришвили
МВД Грузии открыло дело после того, как главу ЦИК Каландаришвили облили краской
16 ноября 2024, 14:39

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Грузинская полиция открыла уголовное дело по факту нападения на руководителя ЦИК Георгия Каландаришвили, облитого краской на заседании, проинформировали в ведомстве.
«На основании обращения Центризбиркома МВД начало расследование по статье 118 УК, которое подразумевает умышленное причинении менее тяжкого вреда здоровью», — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, на итоговом заседании Центризбиркома представитель партии «Единство — Национальное движение» Давид Киртадзе облил Каландаришвили неизвестной жидкостью.

Ранее в Грузии обнародовали окончательные итоги парламентских выборов. Правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» набрала свыше 53% голосов избирателей.

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#мир
#грузия
#мвд
#уголовное дело
#нападение
#цик
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Главы субъектов РФ выразили поддержку президенту Абхазии
Главы регионов РФ выразили поддержку абхазскому президенту Бжании
16 ноября 2024, 14:09

Фото: istockphoto.com/ru/rarrarorro

Главы субъектов РФ поддержали президента Абхазии Аслана Бжанию в телефонных разговорах. Об этом сообщила пресс-служба главы абхазского государства в своем официальном Telegram-канале.
Уточняется, что свою поддержку Бжании выразили руководители республик Северного Кавказа, Республики Крым и главы других субъектов. В пресс-службе президента Абхазии добавили, что лидеры регионов РФ назвали события 15 ноября попыткой госпереворота, а также пожелали народу Абхазии мира и добра.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. Активисты заявляют, что их действия не следует воспринимать как антироссийские, поскольку они хотят лишь защитить свое государство.

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#соглашения
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#рф
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Президент Абхазии заявил о готовности уйти в отставку
Бжания заявил, что уйдет в отставку, когда оппозиция освободит здание парламента
16 ноября 2024, 13:35

Аслан Бжания (Фото: riamediabank.ru/Александр Кряжев)

Президент Абхазии Аслан Бжания пообещал уйти в отставку, когда протестующие покинут здание парламента в Сухуме. Об этом глава государства сообщил на встрече со сторонниками в селе Тамыш Очамчырского района, передает РИА Новости.
Бжания добавил, что выдвинет свою кандидатуру на выборы президента Абхазии в случае досрочной отставки.


Напомним, в пятницу, 15 ноября, протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. Активисты заявляют, что их действия не следует воспринимать как антироссийские.

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#выборы
#президент
#абхазия
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