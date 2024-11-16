В Италии спрогнозировали скорые звонки европейских лидеров в Кремль

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Состоявшийся телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом РФ Владимиром Путиным приведет к тому, что в Кремль начнут звонить лидеры и других европейских стран. Об этом в итальянской газете Corriere della Sera написал обозреватель Федерико Рампини.
Согласно мнению Рампини, сам факт телефонного разговора по инициативе Германии стал «первым международным эффектом» избрания на пост президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Обозреватель подчеркнул, что до инаугурации Трампа остается еще два месяца, однако уже ощущается явная разморозка отношений с Москвой.
Рампини выразил мнение, что одной из причин данного шага со стороны Шольца стали его внутриполитические затруднения, распад правящей коалиции и экономический кризис.
Напомним, в пятницу, 15 ноября, Владимир Путин поговорил с Олафом Шольцем по телефону. Канцлер ФРГ отметил важность начала переговоров по ситуации на Украине. Стороны договорились контактировать и далее.
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Рампини выразил мнение, что одной из причин данного шага со стороны Шольца стали его внутриполитические затруднения, распад правящей коалиции и экономический кризис.
Напомним, в пятницу, 15 ноября, Владимир Путин поговорил с Олафом Шольцем по телефону. Канцлер ФРГ отметил важность начала переговоров по ситуации на Украине. Стороны договорились контактировать и далее.
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Екатерина Коршунова