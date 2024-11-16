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В Германии раскрыли влияние разговора Путина с Шольцем на Украину

Tagesspiegel: телефонный разговор Путина и Шольца был сигналом для Украины
Владимир Путин и Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин и Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Разговор канцлера Германии Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина стал сигналом для Украины по поводу переговоров. Соответствующее мнение в беседе с Tagesspiegel выразил эксперт по России, руководитель программы «Международный порядок и демократия» Немецкого общества внешней политики Штефан Майстер.
Согласно мнению эксперта, данный разговор «усиливает давление для подготовки к переговорам», а также вынуждает европейских лидеров по внутриполитическим причинам «демонстрировать попытки вести диалог» с главой российского государства.

Майстер отметил, что разговор Шольца с Путиным, не будет иметь большого значения, так как в скором времени предстоит более важный разговор — с избранным президентом США Дональдом Трампом. Эксперт заключил, что на сегодняшний день у Шольца «мало власти».



Напомним, в пятницу, 15 ноября, Владимир Путин поговорил с Олафом Шольцем по телефону. Канцлер отметил важность начала переговоров по ситуации на Украине. Стороны договорились контактировать и далее.

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Российские военные ударили по железнодорожному узлу в Одесской области
Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по железнодорожному узлу в Одесской области
16 ноября 2024, 06:07

Фото: istockphoto/Olena Lialina

Российские военные нанесли удар по железнодорожному узлу в Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
Удару подвергся железнодорожный узел Раздельная.

«Прилет был во время сортировки составов с военными грузами», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, в результате удара была приостановлена цепочка поставок оружия из Румынии. Груз уничтожен.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по крупному конвою украинских войск, направлявшийся из Сумской области в Курскую область. Атака тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожила более 50 украинских истребителей, готовившихся к вторжению на российскую территорию.

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В Киеве раздались взрывы
16 ноября 2024, 05:53

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.
Где именно они прогремели, не уточняется. Подробности инцидента пока неизвестны. Местные власти не прокомментировали ситуацию.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, взрыв в городе был слышен на фоне воздушной тревоги.

В пятницу вечером, 15 ноября, в контролируемом Киевом городе Славянске Донецкой Народной Республики (ДНР) также произошел взрыв.

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#воздушная тревога
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Рогов заявил о продвижении ВС РФ в ДНР
Рогов: ВС РФ улучшили свои позиции в районе Золотой Нивы в ДНР
16 ноября 2024, 04:20

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российская армия продолжает наступление в Донецкой Народной Республике (ДНР) и улучшает свои позиции возле населенного пункта Золотая Нива. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по делам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Российской Федерации Владимир Рогов.
«У нас улучшение на участке в районе Золотой Нивы, наши войска продвинулись на запад в сторону Великой Новоселки», – заявил он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продолжают контролировать населенный пункт Курахово.

До этого Министерство обороны перечислило населенные пункты, взятые под контроль Россией в течение недели в зоне проведения специальной операции (СВО). По данным ведомства, с 9 по 15 ноября подразделения войска заняли село Колесниковка Харьковской области, Вознесеновку, Волченку, Степановку и Ровнополь в ДНР.

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Смирнов: в Курской области за вечер сбили ракету и 13 беспилотников ВСУ
15 ноября 2024, 22:04

Фото: iStock/bbsferrari

В Курской области за сегодняшний вечер, 15 ноября, силы ПВО сбили одну ракету и 13 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
«Украинская ракета и 8 БПЛА самолетного типа уничтожены в небе Курской области», — написал он в первом посте.
Через 20 минут глава региона выложил еще одну публикацию, сообщив, что налет БПЛА продолжается и системы ПВО сбили еще пять вражеских беспилотников.

Ранее глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь сообщал, что его муниципалитет стал объектом атаки нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) минувшей ночью. Места падения БПЛА оцеплены. По информации губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, атака затронула также Красноармейский район. В результате падения БПЛА были повреждены автомобиль и крыши двух частных домов, в одном из случаев выбило стекла, однако пострадавших нет.

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Главы Минобороны ЕС обсудят разрешение Украине бить по РФ
В ЕС 19 ноября поговорят о разрешении Киеву бить по РФ
15 ноября 2024, 21:47

Фото: istockphoto/makaule

Главы оборонных ведомств государств Евросоюза (ЕС) поговорят о том, чтобы разрешить Украине бить по России на фоне успехов ВС РФ. Как пишет РИА Новости, обсуждение запланировано на 19 ноября.
«Позиция главы евродипломатии Жозепа Борреля остается неизменной в поддержке снятия таких ограничений в нынешних сложных условиях. Конечно, многие министры поднимут этот вопрос. Но, как вы знаете, суверенное решение о снятии таких ограничений остается за странами Евросоюза», — прокомментировал неназванный высокопоставленный чиновник Европы.

На фоне спецоперации в Донбассе страны Запада и ЕС начали оказывать всяческую поддержку украинским неонацистам.

Президент России Владимир Путин летом предлагал урегулировать конфликт, но Киев на это не пошел.

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#сво
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Арестованный военблогер «Тринадцатый» подписал контракт в зону СВО
15 ноября 2024, 21:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

Арестованный военблогер и доброволец Егор Гузенко с позывным «Тринадцатый» подписал контракт с Минобороны России с последующей отправкой в зону СВО. Об этом пишет телеграм-канал Baza. Уголовное дело в отношении блогера, как отмечается, приостановили.
По данным канала, Гузенко уже освободили из-под стражи, он готовится к отправке в зону специальной военной операции.

Напомним, 7 октября суд заключил Гузенко под стражу сроком на два месяца. Его задержали в городе Новопавловске 5 октября за применение насилия в отношении полицейского. При этом Гузенко отказался от дачи показаний.

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Пленный ВСУ раскрыл причины повальной мобилизации на Украине
Пленный ВСУ: на Украине повально мобилизуют из-за выплат за каждого призывника
15 ноября 2024, 21:19

Фото: iStock/Sinenkiy

Пленный ВСУ Даниил Тарасевич рассказал, что на Украине развернулась тотальной мобилизация из-за того, что за каждого призывника сотрудники военкоматов получают выплаты. Его слова приводит Минобороны России в своем телеграм-канале.
Тарасевич отметил, что при получении повестки он сразу понял, что в любом случае его мобилизуют на фронт.
«Я в тот момент немного болел. По-моему, цистит, что-то такое было. Думал пойти провериться, как на медкомиссию приду, может, спишут, но нет. Всех сейчас забирают, они же деньги получают за каждого человека, поэтому пытаются забирать всех, даже калек, всех гребут», — поделился пленный.
Он добавил, что в ВСУ сейчас острая нехватка личного состава, потому сотрудники военкоматов мобилизуют всех подряд.

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Генерал ФРГ оценил ситуацию на фронте
Генерал ФРГ Фройдинг: инициатива на всех участках фронта принадлежит РФ
15 ноября 2024, 21:08

Фото: istockphoto/zim286

Инициатива на всех участках фронта принадлежит российской стороне, заявил немецкий генерал Кристиан Фройдинг в беседе с журналистами NDR.
«Россия на всех участках фронта владеет инициативой и продвигается также вперед с точки зрения завоевания территории быстрее, чем мы это видели до лета и, в особенности, в Донбассе», — сказал офицер.

Глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ добавил, что киевский режим находится сейчас в крайне напряженной ситуации на поле боя.

Вместе с тем генерал уверен, что о скором завершении украинского кризиса пока рано говорить.

Российская спецоперация в Донбассе началась в конце февраля 2022 года, когда боевики ВСУ усилили обстрелы мирных граждан.

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#россия
#война
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#конфликт
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На Украине оценили пользу звонка Шольца Путину для Киева
МИД Украины: звонок Шольца Путину не будет полезен Киеву
15 ноября 2024, 20:49

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Звонок канцлера Германии Олафа Шольца российскому лидеру Владимиру Путину не принесет пользы украинской стороне, пишет «Интерфакс-Украина», ссылаясь на представителя МИДа украинской республики Георгия Тихого.
«Сами по себе разговоры (...) не несут никакой добавленной стоимости для достижения справедливого мира», — прокомментировал он.
Представитель внешнеполитического ведомства Украины уточнил, что ФРГ поставила в известность Киев о планах провести диалог политиков.

В пятницу, 15 ноября, Путин поговорил с Шольцем по телефону. Канцлер отметил важность начала переговоров по ситуации на Украине. Стороны договорились контактировать и дальше.

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