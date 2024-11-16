В Германии раскрыли влияние разговора Путина с Шольцем на Украину

Владимир Путин и Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)
Разговор канцлера Германии Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина стал сигналом для Украины по поводу переговоров. Соответствующее мнение в беседе с Tagesspiegel выразил эксперт по России, руководитель программы «Международный порядок и демократия» Немецкого общества внешней политики Штефан Майстер.
Согласно мнению эксперта, данный разговор «усиливает давление для подготовки к переговорам», а также вынуждает европейских лидеров по внутриполитическим причинам «демонстрировать попытки вести диалог» с главой российского государства.
Майстер отметил, что разговор Шольца с Путиным, не будет иметь большого значения, так как в скором времени предстоит более важный разговор — с избранным президентом США Дональдом Трампом. Эксперт заключил, что на сегодняшний день у Шольца «мало власти».
Напомним, в пятницу, 15 ноября, Владимир Путин поговорил с Олафом Шольцем по телефону. Канцлер отметил важность начала переговоров по ситуации на Украине. Стороны договорились контактировать и далее.
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Майстер отметил, что разговор Шольца с Путиным, не будет иметь большого значения, так как в скором времени предстоит более важный разговор — с избранным президентом США Дональдом Трампом. Эксперт заключил, что на сегодняшний день у Шольца «мало власти».
Напомним, в пятницу, 15 ноября, Владимир Путин поговорил с Олафом Шольцем по телефону. Канцлер отметил важность начала переговоров по ситуации на Украине. Стороны договорились контактировать и далее.
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Екатерина Коршунова