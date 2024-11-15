На Украине оценили пользу звонка Шольца Путину для Киева

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Звонок канцлера Германии Олафа Шольца российскому лидеру Владимиру Путину не принесет пользы украинской стороне, пишет «Интерфакс-Украина», ссылаясь на представителя МИДа украинской республики Георгия Тихого.
«Сами по себе разговоры (...) не несут никакой добавленной стоимости для достижения справедливого мира», — прокомментировал он.Представитель внешнеполитического ведомства Украины уточнил, что ФРГ поставила в известность Киев о планах провести диалог политиков.
В пятницу, 15 ноября, Путин поговорил с Шольцем по телефону. Канцлер отметил важность начала переговоров по ситуации на Украине. Стороны договорились контактировать и дальше.
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Никита Кротов