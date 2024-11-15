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На Украине оценили пользу звонка Шольца Путину для Киева

МИД Украины: звонок Шольца Путину не будет полезен Киеву
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Звонок канцлера Германии Олафа Шольца российскому лидеру Владимиру Путину не принесет пользы украинской стороне, пишет «Интерфакс-Украина», ссылаясь на представителя МИДа украинской республики Георгия Тихого.
«Сами по себе разговоры (...) не несут никакой добавленной стоимости для достижения справедливого мира», — прокомментировал он.
Представитель внешнеполитического ведомства Украины уточнил, что ФРГ поставила в известность Киев о планах провести диалог политиков.



В пятницу, 15 ноября, Путин поговорил с Шольцем по телефону. Канцлер отметил важность начала переговоров по ситуации на Украине. Стороны договорились контактировать и дальше.

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Генерал ФРГ оценил ситуацию на фронте
Генерал ФРГ Фройдинг: инициатива на всех участках фронта принадлежит РФ
15 ноября 2024, 21:08

Фото: istockphoto/zim286

Инициатива на всех участках фронта принадлежит российской стороне, заявил немецкий генерал Кристиан Фройдинг в беседе с журналистами NDR.
«Россия на всех участках фронта владеет инициативой и продвигается также вперед с точки зрения завоевания территории быстрее, чем мы это видели до лета и, в особенности, в Донбассе», — сказал офицер.

Глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ добавил, что киевский режим находится сейчас в крайне напряженной ситуации на поле боя.

Вместе с тем генерал уверен, что о скором завершении украинского кризиса пока рано говорить.

Российская спецоперация в Донбассе началась в конце февраля 2022 года, когда боевики ВСУ усилили обстрелы мирных граждан.

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Красноречивый робот убедил военных ВСУ сдаться в плен — видео
Российский робот убедил военных ВСУ сдаться в плен под Курахово в ДНР
15 ноября 2024, 19:46

Фото: iStock/Diy13

Российский робот стремя мегафонами помог украинским военным сдаться в плен в районе Курахово в ДНР. Об этом сообщает газета «Известия». Красноречивая радиоуправляемая тележка, как отмечается, убедила противника сложить оружие и прекратить бессмысленное сопротивление.
«Ваше командование, заставляя удерживать ваши позиции, обрекает вас на самоубийство. Вы обречены. Вас ждет поражение и смерть. Если вы не сделаете правильный выбор. Прекратите бессмысленное сопротивление, сложите оружие добровольно и переходите на сторону России», — говорится в сообщении, которое транслирует робот.
Боец ВС РФ с позывным «Ястреб» пояснил, что робот малозаметен и практически бесшумен. Он позволяет с безопасного расстояния подобраться к противнику, рассказать ему как сдаваться и вывести следом за собой.



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«Общественное»: в Сумах произошел взрыв на фоне воздушной тревоги
15 ноября 2024, 19:22

Фото: istockphoto/RamonCast

В украинских Сумах на севере страны произошел взрыв, передают журналисты «Общественного», звучит воздушная тревога. Ранее в пятницу, 15 ноября также сообщалось о взрыве.
«В Сумах был слышен взрыв», — гласит публикация «Общественного» в Telegram-канале.
По информации Минцифры Украины, в регионе работает воздушная тревога.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим осуществлял геноцид мирных граждан Донбасса в течение восьми лет. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее сообщалось, что стало главной ошибкой боевиков ВСУ в 2023 году.

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#украина
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#сво
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Украинские командиры назвали контрнаступление ВСУ главной ошибкой 2023 года
«Бабель»: командиры ВСУ считают контрнаступление главной ошибкой 2023 года
15 ноября 2024, 19:20

Фото: iStock/dr_evil

Контрнаступление ВСУ стало главной ошибкой 2023 года, заявили украинские командиры изданию «Бабель». По их словам, российская армия знала о готовящейся контратаке и, следовательно, ее нельзя было проводить.
Высокопоставленные военные также добавили, что ВСУ потеряли все важное вооружение и ресурсы, которые им поставляли западные страны. Также они упомянули слабую систему подготовки солдат для восполнения потерь на фронте.

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что украинские войска под натиском ВС РФ вынуждены отступать сразу на четырех направлениях — Покровском, Кураховском, Южнодонецком и Угледарском. По его словам, оперативно-тактический кризис в ВСУ продолжает развиваться.

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В Германии назвали число погибших в конфликте на Украине граждан
Frankfurter Rundschau: с начала кризиса на Украине погибли 10 граждан ФРГ
15 ноября 2024, 18:58

Фото: istockphoto/alzay

В боевых действиях на Украине с 2022 года погибли десять немецких граждан, пишет Frankfurter Rundschau, ссылаясь на ответ кабмина на запрос депутата бундестага Андрея Хунко от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость». При этом о причастности погибших к боевым действиям ничего не сказано.
«Правительство Германии должно позаботиться о том, чтобы немецкие граждане не принимали участия в войне на Украине», — сказал парламентарий.
Он призвал кабмин начать диалог о прекращении кровопролития, чтобы «больше не гибли люди, включая немцев».

Ранее сообщалось, что отмечено в российско-германских отношениях. Подробности раскрыли в Кремле.

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«Рушите коридоры»: в Киеве пригрозили Зеленскому
Аналитик Соскин: Зеленский сам себе ограничивает возможности сбежать с Украины
15 ноября 2024, 17:59

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский сам себе ограничивает возможности сбежать с Украины при помощи политики репрессий. Об этом в личном YouTube-блоге заявил украинский аналитик Олег Соскин.
«Каждый ваш (Зеленского. — Прим. ред.) шаг по аресту, по запугиванию, по расправе — это вы себе закрываете, вы рушите свои коридоры свободы, по которым вы будете убегать», — прокомментировал Соскин.

Он считает, что Зеленский своими шагами снижает собственный статус. Эксперт заключил, что глава киевского режима узурпировал власть в республике, но надолго ему не хватит ресурсов.

Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Власть принадлежит Верховной раде, однако выборы в стране не проводятся на фоне военного положения.

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Путь побега Зеленского из Украины будет сложным — Соскин
Соскин: Зеленский сам ограничивает возможности для своего побега из Украины
15 ноября 2024, 17:57

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский собственной политикой осложняет для себя путь побега из Украины в случае необходимости. Так считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Каждый ваш шаг по аресту, по запугиванию, по расправе — это вы себе закрываете, вы рушите свои коридоры свободы, по которым вы будете убегать», — обратился Соскин к Зеленскому в эфире своего канала на YouTube.

По его словам, глава киевского режима принижает свой статус собственными действиями. Зеленский фактически захватил власть на Украине, однако долго удерживать ее не сможет, заключил Соскин.

Ранее аналитик из Великобритании Александр Меркурис сообщил, что боевики ВСУ специально ограждают Зеленского от реальных данных, чтобы убрать его. Меркурис добавил, что сегодня Зеленский не способен воспринять плохие вести, поэтому его «обволакивают» приятными.

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На Украине бьют тревогу из-за отступления ВСУ на четырех направлениях
Стариков: ВСУ отступают сразу на четырех направлениях под натиском ВС РФ
15 ноября 2024, 17:40

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинские войска под натиском ВС РФ вынуждены отступать сразу на четырех направлениях — Покровском, Кураховском, Южнодонецком и Угледарском, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем ютуб-канале. По его словам, оперативно-тактический кризис в ВСУ продолжает развиваться.
«Ситуация на Покровском, Кураховском, Южнодонецком и Угледарском направлениях не изменилась: оперативно-тактический кризис развивается, <…> тем самым вынуждая наши войска медленно, но постоянно отходить на подготовленные или неподготовленные позиции», — посетовал он.
Стариков добавил, что Генштаб ВСУ не может стабилизировать или хотя бы локализовать обстановку на этих направлениях, а Киев все равно продолжает бросать резервы в Курскую область, что еще больше осложняет ситуацию на других участках фронта.
«Боевые действия надо вести по законам войны, а не по сценариям. <…> Когда есть только тактика взводно-ротного уровня, но без стратегии, то это путь в тупик», — резюмировал полковник СБУ в отставке.
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#вс рф
#киев
#сбу
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На Украине придумали, как угодить Трампу
FT: ВСУ попытаются улучшить свое положение, чтобы убедить Трампа их поддержать
15 ноября 2024, 17:21

Фото: iStock/Silent_GOS

ВСУ планируют попытаться улучшить свое положение на поле боевых действий, чтобы убедить избранного президента США Дональда Трампа продолжать поддерживать Украину, пишет Financial Times.
«Если Украина сможет остановить наступление России и захватить инициативу к моменту вступления Трампа в должность 20 января, высокопоставленные украинские чиновники считают, что смогут доказать, что они "бойцы" и "победители"», — говорится в статье.

Подобными действиями Украина попытается убедить Трампа продолжать поддерживать Киев.

Издание также отмечает, что в ВСУ людские ресурсы, особенно в пехоте, являются самой большой проблемой. Поэтому командование начало отправлять в пехоту квалифицированных специалистов, включая медиков.

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