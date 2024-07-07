В Италии выступили за торговлю с Россией

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Глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо заявил РИА Новости, что многие итальянские компании готовы продолжать работать в России, но они хотят торговать в евро.
Он пояснил, что большинство компаний в палате (а их более 250) являются итальянскими. Сейчас руководство организации занято поиском банковских организаций, через которые можно было бы осуществлять платежи с Россией в указанной валюте.
5 июля ИРТП приостановила возможность покупки итальянских товаров за российские рубли. При этом систему расчетов необходимо каким-то образом восстанавливать, ведь многие итальянские компании находятся в России много лет. Они обрусели и уже никуда не уйдут, заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини.
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