Италия сенсационно проиграла Швейцарии в первом матче Евро-2024

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Швейцарская национальная футбольная команда неожиданно победила Италию в 1/8 финала Евро-2024, выбив действующих чемпионов. Матч завершился со счетом 2:0.
«Эта победа — исторический момент для нас. Мы не только пробились в четвертьфинал, но и обыграли одну из сильнейших команд Европы, Италию, впервые за последние десятилетия», — прокомментировал главный тренер швейцарцев Мурат Якин.Матч транслировался на телеканале Матч ТВ.
На Олимпийском стадионе в Берлине швейцарцы одержали победу со счетом 2:0, что стало их первой победой над Италией за 31 год. В четвертьфинале Швейцария сыграет с победителем матча Англия — Словакия.
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