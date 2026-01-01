В Италии встречу Путина и Трампа назвали главным событием года

01 января 2026, 05:42

Corriere della Sera: саммит Путина и Трампа стал одним из главных событий года

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — стала одним из важнейших политических событий 2025 года. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.





В итоговой публикации от 31 декабря издание составило список наиболее значимых для мира эпизодов. Автор материала особо подчеркнул дипломатический статус встречи и её итоги.



«В 2025 году Путин одержал весьма крупную дипломатическую победу: его встретил Дональд Трамп на красной дорожке на саммите 15 августа на Аляске», – говорится в статье.