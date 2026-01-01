В Италии встречу Путина и Трампа назвали главным событием года
Corriere della Sera: саммит Путина и Трампа стал одним из главных событий года
Встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — стала одним из важнейших политических событий 2025 года. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.
В итоговой публикации от 31 декабря издание составило список наиболее значимых для мира эпизодов. Автор материала особо подчеркнул дипломатический статус встречи и её итоги.
«В 2025 году Путин одержал весьма крупную дипломатическую победу: его встретил Дональд Трамп на красной дорожке на саммите 15 августа на Аляске», – говорится в статье.Помимо российско‑американского саммита, Corriere della Sera выделила ряд иных значимых эпизодов, среди которых - конфликт между Владимиром Зеленским и Трампом в ходе их встречи в Белом доме, введение американским лидером новых пошлин и тарифов, достижение перемирия на территории сектора Газа и арест бывшего президента Франции Николя Саркози