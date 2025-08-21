В Италии задержали причастного к подрывам «Северных потоков» украинца
Полиция Италии задержала причастного к подрывам «Северных потоков» гражданина Украины. Об этом сообщает издание Der Spiegel.
В августе прошлого года немецкая газета Süddeutsche Zeitung писала, что Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, который подозревается в причастности к подрыву «Северных потоков» в сентябре 2022 года.
По версии следствия, вместе с сообщниками он мог прикрепить взрывчатку к проложенным по дну Балтийского моря трубопроводам. При этом уточняется, что он сам не погружался, а лишь координировал атаки. Устройство же под его руководством заложили другие украинские водолазы.
Отмечается, что Сергея К. задержали в среду вечером на борту лодки «Андромеда», с помощью которой и была заложена взрывчатка. Итальянские полицейские действовали на основании выданного ФРГ ордера на арест.
