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Политика НАТО разрушила Украину и поставила под угрозу ее будущее. Так считает итальянский политический аналитик Алессандро Орсини, передает ТАСС.
Высказываясь о конфликте, политолог заявил, что он завершится только «на условиях президента России Владимира Путина» и приведет к полному уничтожению Украины. По мнению Орсини, республика будет лишена условий для процветания.
Он также проанализировал возможность вступления Украины в Европейский союз (ЕС) и заявил, что ЕС должен будет поддержать не только восстановление, но и жизнеспособность Украины. Эксперт также отметил, что Европа уже частично финансирует функционирование пенсионной системы, здравоохранения и других государственных служб.
Ранее Орсини заявил, что президент Владимир Путин усугубляет три проблемы лидеры Украины Владимира Зеленского в конфликте, вынуждая его принимать решения в пользу российских военных.
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Он также проанализировал возможность вступления Украины в Европейский союз (ЕС) и заявил, что ЕС должен будет поддержать не только восстановление, но и жизнеспособность Украины. Эксперт также отметил, что Европа уже частично финансирует функционирование пенсионной системы, здравоохранения и других государственных служб.
Ранее Орсини заявил, что президент Владимир Путин усугубляет три проблемы лидеры Украины Владимира Зеленского в конфликте, вынуждая его принимать решения в пользу российских военных.
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Александр Климов