В Израиле началась масштабная антиправительственная акция

Фото: iStock/Tero Vesalainen
В Израиле начались крупнейшие антиправительственные демонстрации, передает ТАСС.
Протестующие в Тель-Авиве потребовали освобождения заложников, удерживаемых в Газе, и проведения досрочных выборов правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Кроме того, сотни участников акции пришли к Дому профсоюзов, где на проезжей части начали зажигать костры.
Ранее в Тель-Авиве семьи российских заложников немедленно призвали израильские власти заключить соглашение с палестинской исламистской организацией ХАМАС. По данным израильской стороны, 7 октября 2023 года последователи ХАМАС захватили 240 заложников, некоторые из которых были освобождены, а часть не выжила.
Ранее, в начале июня, министр военного кабинета Израиля Бени Ганц объявил о своей отставке и выходе своей партии из правительства своей страны.
Читайте также:
FT: Штаты, Израиль и Украина говорят о поставках ЗРК Patriot боевикам ВСУ
Израиль заявил об отказе от украинской помощи по беспилотникам
Израиль объявил о принятии «необходимых решений» по Ливану
Ранее в Тель-Авиве семьи российских заложников немедленно призвали израильские власти заключить соглашение с палестинской исламистской организацией ХАМАС. По данным израильской стороны, 7 октября 2023 года последователи ХАМАС захватили 240 заложников, некоторые из которых были освобождены, а часть не выжила.
Ранее, в начале июня, министр военного кабинета Израиля Бени Ганц объявил о своей отставке и выходе своей партии из правительства своей страны.
Читайте также:
FT: Штаты, Израиль и Украина говорят о поставках ЗРК Patriot боевикам ВСУ
Израиль заявил об отказе от украинской помощи по беспилотникам
Израиль объявил о принятии «необходимых решений» по Ливану
Александр Климов