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В Израиле назвали количество выпущенных Ираном беспилотников и ракет

NYT: Иран выпустил по целям в Израиле свыше 300 беспилотников и ракет
14 апреля 2024, 10:09
Фото: istockphoto/magann

Фото: istockphoto/magann

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотных летательных аппаратов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля - земля». Об этом сообщили израильские чиновники и военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).


Большая часть пусков производилась с территории Ирана, однако некоторое количество ракет и дронов запускались из Ирака и Йемена, сообщает The New York Times. По словам официального представителя ЦАХАЛ бригадного генерала Даниэля Хагари, основное количество ракет и дронов было перехвачено и уничтожено системами противоракетной обороны за пределами страны.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, являющийся элитным подразделением Вооружённых сил Исламской Республики, заявил, что удары по территории Израиля наносятся в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в сирийском Дамаске в начале апреля.

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#страны
#иран
#израиль
#ракета
#беспилотник
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В МИД России сообщили о потере доверия к Швейцарии
Захарова: Россия предупреждала, что Берн теряет доверие как посредник
14 апреля 2024, 09:46

Фото: сайт МИД РФ

Россия предупредила Швейцарию о том, что страна теряет доверие как международный посредник из-за деструктивной политики Берна. Об этом изданию РИА Новости сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, первое предупреждение было направлено в Берн более года назад. Тогда российская сторона отметила, что продолжение деструктивной политики Швейцарии в отношении РФ чревато утратой доверия к стране.

Дипломат напомнила, что Швейцария охотно присоединилась ко всем пакетам антироссийских санкций, утвержденных ЕС.

Захарова обратила внимание также на тот факт, что власти страны обсуждают разработку механизмов по конфискации российских активов и созыв конференции по Украине, которая по мнению российского МИДа, оторвана от реальности.

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В США рассказали об утонувших украинцах, пытающихся сбежать от призыва в Румынию вплавь
NYT: многие из тысяч украинцев погибают, сбегая от призыва в Румынию вплавь
14 апреля 2024, 09:18

Фото: iStock/Nastco

Украинцы, подпадающие под мобилизацию, пытаются сбежать из страны вплавь, рискуя собственной жизнью. Об этом пишет американское издание The New York Times.
Мужчины призывного возраста пытаются вплавь преодолеть границу с Румынией через реку Тиса. По данным издания, с начала спецоперации на территории Украины, более шести тысяч мужчин переправилось через реку в Румынию, более 20 погибли.

Авторы статьи добавили, что число утонувших может быть в разы больше.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что дальнейшая мобилизация на Украине будет сложной.

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#всу
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В Крыму нашли способ заполнить Северо-Крымский канал водой из Днепра
Константинов: Северо-Крымский канал можно вновь заполнить водой из Днепра
14 апреля 2024, 08:43

Фото: iStock/gutaper

Северо-Крымский канал может быть заполнен водой из Днепра. Такое предложение озвучил глава крымского парламента Владимир Константинов, приводит его слова РИА Новости.
«Полную хозяйственную стратегию можно будет формировать после окончания СВО», — заявил Константинов.

Он пояснил, что вода из Днепра может поступить в канал через систему насосов или естественным стоком.

Константинов также заверил, что подача воды непременно возобновится, и после того, как канал будет запущен, на острове вновь могут начаться работы по выращиванию риса. Прежде о том, что подача воды по Северо-Крымскому каналу возобновится после окончания СВО, также говорил глава Крыма Сергей Аксенов.

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Постпредство Ирана в ООН: Ответ Израилю можно считать завершённым
14 апреля 2024, 07:52

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Атака Тегерана на объекты на территории Израиля явилась ответом на израильскую агрессию против дипломатических объектов Ирана в Дамаске. В настоящее время операцию можно считать завершённой.
Об этом заявили в постоянном представительстве Исламской Республики Иран при Организации Объединённых Наций. В комментарии постпредства указано, что военные действия со стороны Ирана производились на основании статьи 51 Устава ООН, касающейся самообороны и были ответом на «агрессию сионистского режима». В ночь на 14 апреля по территории Израиля было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля - воздух».

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари подтвердил запуск большого количества ракет с территории Ирана. Он призвал население Израиля сохранять спокойствие и неукоснительно следовать инструкциям командования тыла.

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В израильском Иерусалиме прогремела серия взрывов
#земля
#израиль
#военные
#воздух
#население
#оон
#иран
#ракета
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В израильском Иерусалиме прогремела серия взрывов
14 апреля 2024, 07:51

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

В израильском городе Иерусалим прогремела серия взрывов. В городе объявлена воздушная тревога, слышны звуки сирен.
Об этом сообщает информационное агентство Agence France-Presse со ссылкой на своих журналистов. В небе над городом работают системы противовоздушной обороны. Официальной информации от властей по поводу пострадавших либо разрушений в результате взрывов пока не поступало.

Накануне вечером в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что в ответ на «преступления» Израиля иранские военно-космические силы запустили ракеты и беспилотники по целям на «оккупированных» территориях. Всего Иран выпустил по территории Израиля 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля - воздух».

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#земля
#воздух
#иран
#ракеты
#израиль
#беспилотник
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CNN: Волна ракетных ударов по Израилю пошла на спад
14 апреля 2024, 07:38

Фото: istockphoto/estt

Активность ракетных ударов со стороны Ирана по территории Израиля стала снижаться. В общей сложности атака с разной степенью интенсивности продолжалась около пяти часов.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников. Ранее сообщалось, что Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотных летательных аппаратов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля - воздух». По словам источников, американские вооружённые силы на Ближнем Востоке оказывали ЦАХАЛ поддержку, перехватив несколько беспилотников. Президент США Джозеф Байден также заявил, что Израиль смог отразить иранскую атаку с помощью «мастерства американских военных».

В Пентагоне заявили о безусловной поддержке Израиля и заботе о безопасности еврейского государства. В свою очередь, миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом между Тегераном и Тель-Авивом и призвала Вашингтон «держаться подальше» от происходящего.

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#сша
#земля
#израиль
#президент
#воздух
#оон
#джозеф байден
#иран
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Байден: С помощью США Израиль сбил почти все иранские ракеты
14 апреля 2024, 07:21

Фото: istockphoto/allanswart

Израилю при помощи США удалось сбить почти все иранские ракеты и беспилотные летательные аппараты. Об этом заявил американский президент Джозеф Байден.
По его словам, в субботу, 13 апреля, удары по территории Израиля осуществлялись с территории Ирана, Сирии, Йемена и Ирака. То, что атака на Израиль стала безуспешной, глава Белого дома назвал победой еврейского государства, передаёт телеканал CNN. Байден в разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху также заявил, что действия ЦАХАЛ продемонстрировали высокий военный потенциал Израиля.

Кроме того, американский президент оценил высокий уровень подготовки американских военных, благодаря которому Израилю удалось справиться с атакой Ирана. Он сообщил, что по его указанию на прошлой неделе Пентагон перебросил на Ближний Восток дополнительные силы.

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#президент
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#сша
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США отказались от участия в операциях Израиля против Ирана
CNN: Байден заявил об отказе США участвовать в операциях против Ирана
14 апреля 2024, 07:09

Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Вашингтон не будет присоединяться к кампании Тель-Авива против Ирана. Об отказе США сообщил телеканал CNN, ссылаясь на неназванного представителя американской администрации.
Ранее Джо Байден заявил, что предпринятые им шаги помогли Израилю отразить нападение со стороны Ирана. По словам политика, именно американцы помогли Израилю отразить беспилотники и ракеты из Ирана. Байден также заявил, что нападений на военные объекты США в регионе не было.

Американский лидер также отметил, что Израиль должен рассматривать результат ночной атаки Ирана на свою территорию как победу. По словам Байдена, израильтяне отразили большую часть атак.

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В Словакии пожелали наладить отношения с Россией

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#сша
#иран
#биньямин нетаньяху
#израиль
#джозеф байден
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В Словакии пожелали наладить отношения с Россией
Премьер Фицо: Словакия заинтересована в хороших отношениях
14 апреля 2024, 05:29

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия хочет наладить хорошие отношения с Россией. В интервью RTVS премьер-министр Фицо выразил надежду, что отношения с Москвой станут стандартными после окончания конфликта на Украине.
Премьер-министр отметил, что Словакия уважает усилия Советского Союза по победе над фашизмом и освобождению Чехословакии.

«Мы заинтересованы в хороших и дружеских отношениях», — подчеркнул он..

В то же время премьер-министр добавил, что Братислава хочет нормальных отношений с Киевом, хотя и выступает против военного решения конфликта и не поддерживает членство Украины в НАТО.

Bloomberg ранее сообщал, что Словакия при Фицо стала одной из самых пророссийских стран в Европе. По его словам, такие перемены «оказались драматическим.

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