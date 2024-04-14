В Израиле назвали количество выпущенных Ираном беспилотников и ракет

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В ночь на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотных летательных аппаратов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля - земля». Об этом сообщили израильские чиновники и военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Большая часть пусков производилась с территории Ирана, однако некоторое количество ракет и дронов запускались из Ирака и Йемена, сообщает The New York Times. По словам официального представителя ЦАХАЛ бригадного генерала Даниэля Хагари, основное количество ракет и дронов было перехвачено и уничтожено системами противоракетной обороны за пределами страны.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, являющийся элитным подразделением Вооружённых сил Исламской Республики, заявил, что удары по территории Израиля наносятся в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в сирийском Дамаске в начале апреля.
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