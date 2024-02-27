В Израиле сообщили о повреждении хуситами четырех подводных кабелей

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Хуситы повредили четыре подводных кабеля связи в Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке, пишет израильская газета Globes.
Специалисты оценивают ущерб как значительный, но не критичный, так как через этот же регион пролегают и другие уцелевшие телекоммуникационные кабели.
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Ювелина Бернст