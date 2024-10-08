В кабмине Германии заявили, что третьего минского соглашения по Украине не будет

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В Германии заявили, что третьего минского соглашения по Украине не будет. Об этом сообщает агентство Reuters.
Источник в немецком правительстве подтвердил, что соглашения «Минск-3» точно не будет.
Напомним, что первый протокол, который призван решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. А «Минск-2», комплекс мер по выполнению минских соглашений, был подписан 12 февраля 2015 года. Этот документ, содержащий 13 пунктов, помимо прочего предусматривал прекращение боевых действий в Донбассе, отвод тяжелого вооружения от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также иные меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в регионе.
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