В Кабмине РФ одобрили законопроект о штрафах за срыв подготовки теробороны

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Правительственная комиссия по законотворческой деятельности одобрила законопроект, согласно которому будут введены штрафы в размере до 50 тысяч рублей за неисполнение задач по организации территориальной обороны в субъектах Российской Федерации.
За неисполнение должностными лицами обязанностей по осуществлению указанных мероприятий предлагается ввести штрафные санкции. Обязанность по рассмотрению административных дел об этих правонарушениях будет возложена на военные комиссариаты.
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Александр Бойцов