Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Кабмине РФ одобрили законопроект о штрафах за срыв подготовки теробороны

В Кабмине РФ одобрили законопроект о штрафах за срыв подготовки теробороны

19 февраля 2024, 16:47
Фото: istockphoto/Paolo Cordoni

Фото: istockphoto/Paolo Cordoni

Правительственная комиссия по законотворческой деятельности одобрила законопроект, согласно которому будут введены штрафы в размере до 50 тысяч рублей за неисполнение задач по организации территориальной обороны в субъектах Российской Федерации.

Сумма штрафов будет установлена в пределах от 30 до 50 тысяч рублей, передаёт ТАСС. В пояснительной записке к документу уточняется, что мероприятия по организации территориальной обороны в России направлены на защиту интересов и безопасности страны, обеспечение общественной безопасности, охрану порядка, охрану военных, ключевых государственных и специальных объектов, объектов транспорта и энергетики, коммуникаций и связи, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

За неисполнение должностными лицами обязанностей по осуществлению указанных мероприятий предлагается ввести штрафные санкции. Обязанность по рассмотрению административных дел об этих правонарушениях будет возложена на военные комиссариаты.

Читайте также:

Госдума приняла в I чтении законопроект об информировании о долгах наследодателя

В Госдуму внесут законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Правительство РФ упростило процесс репатриации соотечественников
#санкции
#военные
#страны
#мероприятия
#опасность
#охрана
#штраф
#законопроект
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине дерусифицировали суда, переименовав их в честь российских городов
19 февраля 2024, 17:19

Фото: istockphoto/skostin1951

Украинское Дунайское пароходство (УДП) достаточно странным образом дерусифицировало названия 23-х кораблей, входящих в его состав. Дело в том, что суда были переименованы в честь российских городов.
Генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко написал в своей социальной сети, что переименование кораблей помогло избавиться от имён деятелей коммунистического режима и названий российских городов на бортах. Очередная акция по борьбе со всем, что связано с Россией и Советским Союзом, казалось бы, удалась. Однако есть некоторые странности.

Например, Москаленко написал, что корабль «Хабаровск» теперь будет называться «Мариуполь», а судно «Иваново» переименовано в «Геническ». Мариуполь находится в Донецкой Народной Республике, а Геническ входит в состав Херсонской области. Оба региона вошли в состав России по итогам референдумов в сентябре 2022 года. Кроме того, корабль «Звенигород» теперь называется «Севастополь». Город федерального значения Севастополь стал частью России ещё в марте 2014 года. Вызывает недоумение желание киевских властей бороться с русским влиянием, называя корабли в честь российских городов.

Читайте также:

Рогов: Переименование улиц Запорожья киевскими властями – это «политика оккупантов»

Минкульт Украины: переименование России имеет историческое основание

На Украине уничтожили еще один памятник русскому поэту
#акция
#судно
#корабль
#звенигород
#севастополь
#мариуполь
#хабаровск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Япония стала самым крупным спонсором Украины с начала 2024 года
19 февраля 2024, 17:02

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

С начала 2024 года Япония стала самым крупным поставщиком финансовой помощи Украине, об этом сообщил министр финансов Украины Игорь Уманский.
«Япония в первые месяцы 2024 стала самым крупным донором финансовой помощи Киеву — по итогам I квартала сумма составит около $2,2 млрд», — заявил Уманский.

При этом, в конце января 2024 года депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что Япония стала единственной страной, выделившей помощь Киеву с начала года. По его словам, весь январь Киев не получал ни копейки помощи ни от одного из союзников в Соединённых Штатах и Европе, однако, 31 января поступило 390 миллионов долларов от Японии. Тогда Железняк также отметил, что 89,8 миллионов от этой суммы — грантовая часть, остальные же деньги Япония передала Украине в качестве займа.

Читайте также:

Япония стала единственной страной, выделившей Украине деньги в 2024 году

МИД: Япония готова заморозить активы 43 организаций из РФ

Япония будет следить за ситуацией после обещания Путина посетить Курилы
#япония
#украина
#финансирование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведев заявил о необходимости наращивать производство беспилотников
19 февраля 2024, 16:05

Фото: сайт Кремля

России необходимо наращивать производство беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что страна имеет хорошие танки и ракеты, полный ядерный арсенал, но вот производству дронов до недавнего времени уделялось мало внимания, передает РИА Новости. Сейчас их начали производить, но не в тех масштабах, которые необходимы, добавил зампред Совбеза РФ. Эффективность беспилотников получила яркое подтверждение в ходе специальной военной операции на Украине. Достаточно вспомнит российские БПЛА «Ланцет», ставшие настоящим проклятием для ВСУ.

По словам Дмитрия Медведева, оборонно-промышленный комплекс будет наращивать производство дронов под контролем министерства обороны РФ. Он также указал, что оборотной стороной использования беспилотников является контрбатарейная борьба, в том числе радиоэлектронная борьба (РЭБ). Средства РЭБ — очень сложные устройства, которые слабо защищены и их легко вывести из строя. Их производству и совершенствованию также будет уделено пристальное внимание, заключил Дмитрий Медведев.

Читайте также:

Медведев: Число героев Чечни значительно, начиная с Ахмата и Рамзана Кадыровых

Медведев перечислил города, по которым Россия нанесёт удары в случае глобального конфликта

Медведев ответил на заявление Маска о цензуре в США
#дмитрий медведев
#производство
#комплекс
#танки
#бпла
#борьба
#всу
#ракеты
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ФРГ сообщили, что следят за постами в соцсетях Медведева
В ФРГ приняли к сведению слова Медведева о применении арсенала РФ по Германии
19 февраля 2024, 16:04

Фото: iStock/vadimrysev

В Германии сообщили, что приняли к сведению слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о применении всего арсенала России по Берлину, об этом сообщил сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга.
Ранее Дмитрий Медведев написал на своей странице в социальной сети X, что если кто-нибудь попробует вернуть Россию к границам 1991 года, то весь российский ядерный потенциал будет направлен по Берлину, Лондону, Вашингтону, а также другим целям, которые уже введены в полётные цели российского оружия.

«Мы приняли это к сведению», — заявил журналистам Хебештрайт.

Напомним, ранее Медведев заявил, что сейчас перед Российской Федерацией стоят весьма непростые задачи, которые напрямую определяют её будущее.

Читайте также:

Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности

Шольц: Германия готовит новый пакет помощи Украине на сумму 1,1 млрд евро

ТАСС: Дональд Туск заявил, что Варшава и Берлин ответственны за помощь Украине
#германия
#россия
#дмитрий медведев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Оленченко заявил о желании США иметь рычаги давление на Косово
19 февраля 2024, 15:20

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил проект США по «поддержке независимых СМИ» Косова желанием Вашингтона оказывать давление на косовское общество.
«Сама постановка вопроса о независимых СМИ Косова говорит о том, что американцев этот вопрос беспокоит. Наверное, они хотели бы под предлогом «независимых медиа» создать те, которые ими бы косвенно контролировались и которые проводили бы американскую точку зрения», — прокомментировал в беседе с RT Оленченко.

Политический обозреватель Андрей Перла, в свою очередь, заявлял, что западные страны и их «подопечные» проводят постоянную русофобскую политику, не оставляют попытки влиять на ум людей и любой информационный повод подчиняют своей антироссийской стратегии.

«А она заключается в том, чтобы постоянно твердить: мол, люди в России хотят нормализации, люди хотят вернуться к обычной жизни, в счастливое «до войны», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Перла.

Ранее сообщалось, что Госдеп США намерен направить $500 тысяч на увеличение аудитории «независимых СМИ» в Косове. Для этого посольство США в Приштине объявило о соответствующей программе.

Читайте также:

США намерены проспонсировать «независимые СМИ» в Косове

Global Times: Поддержка Украины со стороны Запада стала крайне ненадёжной

Маск согласился с тем, что в США распространяют ложную информацию о конфликте на Украине
#сша
#медиа
#сми
#страны
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД России раскрыли, как смерть Навального* отразится на явке избирателей
МИД РФ: Смерть Навального* активизирует оппозицию за рубежом и повлияет на явку избирателей
19 февраля 2024, 15:01

Фото: IStock/Semen Salivanchuk

В министерстве иностранных дел России оценили, как смерть оппозиционера Алексея Навального* повлияет на предстоящие выборы.
Спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович предположил, что ситуация может отразиться на явке избирателей. Также смерть Навального может активизировать оппозицию в других странах.
«То, что несистемная оппозиция за границей активизируется, я не сомневаюсь. Это может быть повлияет на количество тех, кто придет голосовать. Не знаю, в позитивном плане или отрицательном», — цитирует дипломата РИА Новости.
Напомним, 16 февраля в УФСИН ЯНАО сообщили о смерти Алексея Навального*. По словам представителей ведомства, заключённому стало плохо после прогулки, он потерял сознание. На помощь политику была экстренно вызвана бригада скорой помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, однако, спасти жизнь Навального* не удалось.

Читайте также:

ФСИН направит комиссию в колонию №3 в ЯНАО, где скончался Навальный*

Песков: Путину доложили о смерти Навального*

Причиной смерти Навального* стал оторвавшийся тромб

*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
#смерть
#мид рф
#выборы
#явка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политик Филиппо призвал Макрона и Шольца отправиться воевать на Украину
19 февраля 2024, 14:49

Фото: РИА Новости/Стрингер

Желающие продолжать военные действия на Украине и без конца отправляющие Киеву оружие и деньги могут сами отправиться повоевать. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Так он отреагировал на выступление члена Европарламента Рафаэля Глюксманна, который заявил, что экономику Франции необходимо перевести на военные рельсы.

«Ну пусть тогда идет на фронт. Пусть лучше он идет на эту войну, чем спонсировать ее "до последнего украинца"», — написал политик в своей социальной сети X (бывший Twitter).

Филиппо продолжил свою мысль тем, что если человек связан обязательствами перед Евросоюзом и НАТО и требует продолжения войны, он должен сам столкнуться со своей ответственностью. Поэтому все те, кто настаивает на продолжении военных действий на Украине — Урсула фон дер Ляйен, Олаф Шольц, Рафаэль Глюксманн, Эммануэль Макрон и им подобные — должны сами отправиться туда, заключил политик.

Читайте также:

Политик Филиппо: Фон дер Ляйен стремится втянуть Европу в войну с Россией

Политик Филиппо: Макрон своими речами приближает ядерный конфликт с Россией

Политик Филиппо призвал Францию к выходу из НАТО и ЕС
#военные
#конфликт
#twitter
#нато
#макрон
#олаф евросоюз
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США намерены проспонсировать «независимые СМИ» в Косове
19 февраля 2024, 14:42

Фото: istockphoto.com/Ianm35

Госдеп США намерен направить $500 тысяч на увеличение аудитории «независимых СМИ» в Косове.
Для этого посольство США в Приштине объявило о соответствующей программе.

По задумке авторов, проект должен будет способствовать увеличению медиаграмотности молодых людей из числа уязвимых меньшинств. В результате ожидается, что СМИ будут давать непредвзятую и объективную информацию.

«Посольство США в Приштине объявляет для организаций открытый конкурс заявок на выполнение программ для укрепления и повышения доли аудитории и самодостаточности базирующихся в Косове независимых СМИ, а также их устойчивости в отношении некорректной информации, дезинформации и киберугроз», — приводит RT текст соответствующего документа.

В то же время США предпринимают попытки не допустить развала ВСУ.

«США и их западные союзники пытаются предотвратить развал украинской армии в условиях потери территорий и нехватки боеприпасов, сообщает газета Politico со ссылкой на американских законодателей и иностранных чиновников», — приводят argumenti.ru сообщение Telegram-канала «РИА Новости: США».

Ранее западные СМИ отмечали, что поддержка режима Зеленского со стороны западных союзников в последнее время стала крайне ненадёжной, однако она может ещё более ослабнуть.

Читайте также:

Global Times: Поддержка Украины со стороны Запада стала крайне ненадёжной

Маск согласился с тем, что в США распространяют ложную информацию о конфликте на Украине

США передадут Эстонии $500 тысяч из конфискованных средств РФ в пользу Украины
#сша
#проект
#сми
#посольство
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Развожаев доложил Путину о развитии Севастополя за год
Президент Владимир Путин провёл встречу с губернатором Севастополя
19 февраля 2024, 14:17

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин принял губернатора Севастополя Михаила Развожаева с докладом по итогам развития региона за 2023 год. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал российскому лидеру Владимиру Путину об итогах социально-экономического развития города за минувший 2023 год. Так, по итогам года Севастополь «выходит на бюджет 86,3 миллиарда рублей». По словам представителя региона, этого удалось достичь благодаря нескольким факторам
«Это, конечно, преимущественно безвозмездные федеральные поступления, это наша федеральная целевая программа, это помощь от правительства Москвы. Но при этом собственные доходы бюджета, Владимир Владимирович, обратите внимание, в этом году – 27,8 миллиарда рублей», — доложил губернатор, подчеркнув, что в сравнении с 2020 годом прирост составил 67,5%.
Глава Севастополя выделил в докладе и прирост населения. По его словам, на сегодняшний день в городе зарегистрированы 561 тысяча человек, и несмотря на обстановку, они не планируют уезжать.

Читайте также:

Почти 100 человек эвакуируют после атаки ВСУ на Севастополь

Беспилотник ВСУ уничтожен в акватории Чёрного моря

Развожаев назвал атаку ВСУ на Севастополь самой массированной за последнее время
#доходы
#севастополь
#политика
#владимир путин
#развитие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф