«Видим в СВО»: эксперт оценил планы США использовать роботов в «конфликте» с Россией

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Американское издание Foreign Policy заявило, что США начали использовать роботов на учениях, где отрабатывается сценарий возможного конфликта с Россией или Китаем. Прошедшие учения, по информации FP, это шаг на пути к внедрению наземных беспилотных систем в боевые подразделения.
Доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой национальной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму РГСУ Михаил Зеленков в беседе с «Радио 1» отметил, что США, Россия, Китай и другие страны используют роботов в различных сферах применения вооружённых сил уже давно.
Также профессор объяснил, для чего используются роботы и какая от этого польза.
Михаил Зеленков добавил, что в двадцать первом веке использование роботов — совершенно нормальное явление, которое набирает обороты.
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«В первую очередь это применяется для разминирования. Уже достаточно давно изготовлены роботы, которые вместо человека-минёра занимаются разминированием полей или обнаружением глубоко заложенных мин, а потом уже их подрывает человек. Второй момент: роботы давно используются в морском деле для изучения и спасения в том числе затонувших кораблей, подводных лодок и так далее. Автоматические станции в космосе работают и запускаются на другие планеты — это те же самые роботы, только мы их называем «Автоматическая станция Луна», «Автоматическая станция Мар» — это тоже роботы с применением искусственного интеллекта, который позволяет адаптировать программное обеспечение под изменяющуюся обстановку», — сказал эксперт.
Также профессор объяснил, для чего используются роботы и какая от этого польза.
«Применяется это для того, чтобы в первую очередь снизить потери личного состава от внеплановых чрезвычайных ситуаций, не использовать человека там, где можно заменить его роботом. Сегодня роботы используются в том числе в качестве ударной силы, мы хорошо это видим в СВО, когда применяются морские автоматические дроны. Морские дроны — те же самые торпеды, только они управляются с помощью автоматики и передачи сигнала. Это дает возможность повысить точность поражения объектов», — рассказал собеседник.
Михаил Зеленков добавил, что в двадцать первом веке использование роботов — совершенно нормальное явление, которое набирает обороты.
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Анастасия Бондарева