Депутат Белик назвал санкции против РФ бессмысленными и вредными для ЕС

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Европа упорно продолжает вводить санкции против России, которые вредят странам ЕС. Об этом заявил депутат Госдумы и член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
«В условиях резко меняющейся геополитической действительности Европа упорно продолжает свой бессмысленный и вредный для самих же европейских стран антироссийский курс», — заявил Белик в беседе с RT.
Он отметил, что санкционная политика стала причиной различных проблем для самой европейской экономики. И сейчас ЕС введением новых санкций против России фактически саботирует конструктивный подход к мирному урегулированию украинского конфликта.
Депутат подчеркнул, что санкции негативно влияют на те страны, которые их вводят, а экономика России, уже привыкшая к санкционному давлению, выдержит, а вот страны Европы будут бороться с инфляцией, безработицей и другими проблемами.
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Элина Позднякова