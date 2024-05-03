В Калининграде оценили идею финского политика «отрезать» город от России

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Заявления финской стороны о закрытии доступа России к Калининграду звучат абсурдно. Об этом сообщил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
Ранее директор Института международных отношений Финляндии, кандидат в Европарламент Мика Аалтола заявил, что помехи в работе навигационной системы GPS, препятствующие авиаполётам, якобы исходят из российского Калининграда. В связи с этим он предложил закрыть доступ России к городу.
Лысков заявил, что заявления политиков соседних стран становятся всё более абсурдными и начинают граничить с неадекватностью. Также он добавил, что наземный и воздушный транзит Калининградской области был ограничен как раз усилиями прибалтийских стран, прежде всего, Литвой.
В настоящее время пассажиропоток в калининградский аэропорт Храброво вырос. Ежедневно только авиакомпания «Аэрофлот» совершает около 20 рейсов из города в другие регионы. И они как раз пользуются той же системой GPS, что и европейские перевозчики, но ещё ни разу не жаловались на трудности и помехи.
Лысков призвал прибалтийских политиков, прежде чем делать громкие заявления, открыть любое приложение по отслеживанию полётов пассажирских лайнеров и самим посмотреть на обстановку, чтобы не «попасть в нелепую ситуацию».
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Лысков заявил, что заявления политиков соседних стран становятся всё более абсурдными и начинают граничить с неадекватностью. Также он добавил, что наземный и воздушный транзит Калининградской области был ограничен как раз усилиями прибалтийских стран, прежде всего, Литвой.
В настоящее время пассажиропоток в калининградский аэропорт Храброво вырос. Ежедневно только авиакомпания «Аэрофлот» совершает около 20 рейсов из города в другие регионы. И они как раз пользуются той же системой GPS, что и европейские перевозчики, но ещё ни разу не жаловались на трудности и помехи.
Лысков призвал прибалтийских политиков, прежде чем делать громкие заявления, открыть любое приложение по отслеживанию полётов пассажирских лайнеров и самим посмотреть на обстановку, чтобы не «попасть в нелепую ситуацию».
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Анастасия Чинкова