В Калининграде приземлился самолёт, в котором мог лететь глава МАГАТЭ Гросси

13 ноября 2025, 20:49

Фото: iStock/rebius

Самолёт, на борту которого мог находиться генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, приземлился в калининградском аэропорту «Храброво». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные табло авиагавани.