В Калининграде приземлился самолёт, в котором мог лететь глава МАГАТЭ Гросси
Самолёт, на борту которого мог находиться генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, приземлился в калининградском аэропорту «Храброво». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные табло авиагавани.
Рейс F3 6571 прибыл в Калининград из Марселя.
По данным сервиса по отслеживанию маршрутов самолётов Flightradar, ранее в четверг воздушное судно вылетело из Вены, где располагается штаб-квартира МАГАТЭ.
Накануне глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв сообщал, что в пятницу в Калининграде планируются консультации с представителями МАГАТЭ.
Читайте также: