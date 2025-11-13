Достижения.рф

В Калининграде приземлился самолёт, в котором мог лететь глава МАГАТЭ Гросси

Фото: iStock/rebius

Самолёт, на борту которого мог находиться генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, приземлился в калининградском аэропорту «Храброво». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные табло авиагавани.



Рейс F3 6571 прибыл в Калининград из Марселя.

По данным сервиса по отслеживанию маршрутов самолётов Flightradar, ранее в четверг воздушное судно вылетело из Вены, где располагается штаб-квартира МАГАТЭ.

Накануне глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв сообщал, что в пятницу в Калининграде планируются консультации с представителями МАГАТЭ.

Анастасия Чинкова

