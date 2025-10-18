Достижения.рф

В МАГАТЭ заявили о начале восстановления внешнего питания на ЗАЭС

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

На Запорожской АЭС стартовал ремонт поврежденных ЛЭП. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети X.



В организации подчеркнули, что для обеспечения ядерной безопасности критически важно восстановить внешнее электроснабжение. По словам Гроссии, Россия и Украина успешно сотрудничали с МАГАТЭ для реализации комплексного плана ремонтных работ.

Запорожская АЭС подтвердила начало работ на поврежденной линии электропередач «Днепровская».

До этого глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал о переговорах по восстановлению электроснабжения ЗАЭС. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

