В МАГАТЭ заявили о начале восстановления внешнего питания на ЗАЭС

Гросси: на ЗАЭС начались работы по восстановлению внешнего энергоснабжения
На Запорожской АЭС стартовал ремонт поврежденных ЛЭП. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети X.
В организации подчеркнули, что для обеспечения ядерной безопасности критически важно восстановить внешнее электроснабжение. По словам Гроссии, Россия и Украина успешно сотрудничали с МАГАТЭ для реализации комплексного плана ремонтных работ.
Запорожская АЭС подтвердила начало работ на поврежденной линии электропередач «Днепровская».
До этого глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал о переговорах по восстановлению электроснабжения ЗАЭС. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
